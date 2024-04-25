Orta İlçe Milli Eğitim Müdürü, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciyi ziyaret etti - Son Dakika
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Orta İlçe Milli Eğitim Müdürü, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciyi ziyaret etti

Orta İlçe Milli Eğitim Müdürü, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası\'nda dereceye giren öğrenciyi ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu öğrencilerinden Ecrin Canbaz il genelinde üçüncülük elde etti. Orta İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, Ecrin Canbaz'ı ve sınıf öğretmeni Esra Demirer Şimşek'i ziyaret ederek başarılarını kutladı.

25.04.2024 15:28
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Orta İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciyi okulunda ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Çankırı il finali gerçekleştirildi.

Turnuvada Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu öğrencilerinden Ecrin Canbaz il genelinde üçüncülüğü elde etti.

Sebahattin Çakır İlkokulu'nu ziyaret ederek yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Başer, Ecrin Canbaz ve sınıf öğretmeni Esra Demirer Şimşek'e de başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orta İlçe Milli Eğitim Müdürü, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciyi ziyaret etti - Son Dakika

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