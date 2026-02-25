Orta ilçe protokolü iftarda öğrencilerle buluştu

Orta ilçe protokolü ortaokulu öğrencileriyle iftar sofrasında buluştu.
Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, Belediye Başkanı Ömer Bezci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu pansiyonunda kalan öğrencileri ziyaret etti.
Öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte oruç açtı.
