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Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'24) Samsun'da sona erdi - Son Dakika
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Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'24) Samsun'da sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'24) TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fuar, birçok üniversite ve kurumun sponsorluğunda düzenlendi. Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, fuarın öğrenciler ile sektör buluşmasına katkı sağladığını belirtti. Fuarı yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF\'24) Samsun\'da sona erdi
11.01.2024 - 17:03,
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'24) sona erdi.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yanı sıra Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA muhabirine, büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Öğrenciler ile sektör buluşmasına katkı vermeyi amaçladıklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Öğrencilere, eğitimleri boyunca aldıkları teorik bilgileri pratiğe dönüştürmede kapı açmak. Burada kendi yeteneklerini keşfediyor öğrenciler. Bu firmalar ile tanıştıktan sonra kendilerini o yöne doğru geliştirecekler. Daha nitelikli olma yolunda hızla yol alacaklar. Burada, 2022'de kentimizde yapılan TEKNOFEST havası görüyorum. Samsun'da yapılan organizasyonlarda ilgi son derece yoğun. 5 yıllık üniversite olarak böyle büyük organizasyonu arkadaşlarımla yapmak bizi mutlu etti. Bu vizyon Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği bir vizyon. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Dün başlayan fuarı yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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