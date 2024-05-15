Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Suudi Arabistan'dan seyahat acentelerine tanıtım turu düzenledi - Son Dakika
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Suudi Arabistan'dan seyahat acentelerine tanıtım turu düzenledi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Suudi Arabistan\'dan seyahat acentelerine tanıtım turu düzenledi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, Suudi Arabistan'dan seyahat acentelerine yönelik Orta Karadeniz Tanıtım Turu düzenlendi. Turizm Odaklı Bölgesel Tanıtım Programları kapsamında Suudi Arabistan'dan 16 seyahat acentesi temsilcisi, Tokat'ın Pazar ilçesinde Ballıca Mağarası, kent merkezinde Tarihi Sulusokak ile han ve medreseleri gezdi. OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, bölgede turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik destek verdiklerini belirtti ve Suudi Arabistan'dan ülkemize turist getiren seyahat acentelerini ağırladıklarını ifade etti. Turizm değerlerinin tanıtımının önemine vurgu yapan Dicle, ziyaretçilerin Ballıca Mağarası'ndan etkilendiklerini söyledi. Tanıtım turu kapsamında acente temsilcileri, Tokat, Amasya ve Samsun'da doğal ve kültürel yerleri ziyaret edecek.

15.05.2024 14:35
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, Suudi Arabistan'dan seyahat acentelerine yönelik Orta Karadeniz Tanıtım Turu düzenlendi.

Turizm Odaklı Bölgesel Tanıtım Programları kapsamında Suudi Arabistan'dan 16 seyahat acentesi temsilcisi, Tokat'ın Pazar ilçesinde Ballıca Mağarası, kent merkezinde Tarihi Sulusokak ile han ve medreseleri gezdi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, gazetecilere, OKA olarak bölgede 15 yılı aşkın süredir turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik birçok alanda destek verdiklerini söyledi.

Turizm altyapısının geliştirilmesi kadar bölgenin sahip olduğu değerlerin tanıtımının da önem taşıdığını vurgulayan Dicle, "Suudi Arabistan'dan ülkemize turist getiren seyahat acentelerini ağırlıyoruz. 16 seyahat acentesi ve Türk Hava Yolları'ndan 2 misafirimiz var. Ziyaretçilerimiz, Ballıca Mağarası'ndan sağlık turizmi boyutuyla muazzam etkilendiklerini ifade ettiler." dedi.

Tokat'ta ayrıca, tarihte hem üretim hem ticaret merkezi olmuş Sulusokak ile Yağıbasan Medresesi'nin de gezildiğini belirten Dicle, gelecek yıllarda Suudi Arabistan'dan misafirleri bölge ağırlamak istediklerini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türk Hava Yolları iş birliğinde, Amasya Belediyesi, Tokat Belediyesi, Ayvacık Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği desteğiyle gerçekleştirilen tanıtım turu kapsamında acente temsilcileri, 18 Mayıs'a kadar Tokat, Amasya ve Samsun'da doğal ve kültürel yerleri ziyaret edecek.

Kaynak: AA

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