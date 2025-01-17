Orta Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu dönem sonu sergisi açıldı.
Öğrencilerin dönem boyunca hazırladığı el işi eserlerinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkan Vekili Murat Cambaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer tarafından açılışı gerçekleştirilen sergide öğrenciler tarafından katılımcılara bilgi verildi.
Ayrıca okulun birinci sınıfında eğitim gören öğrencilere "okumayı öğrendim" madalyası verildi.
Son Dakika › Güncel › Orta Kaymakam İlkokulu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?