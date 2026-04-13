Hürmüz Boğazı'nda Deniz Ablukası ve Piyasalarda Şok Dalgası

13.04.2026 12:49
Hürmüz Boğazı kontrolü üzerine ABD ve İran arasında artan gerilim, küresel piyasalarda tedirginlik yaratarak petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyonist baskıları artırdı.

Ortadoğu'da gerilimin sonlanabileceğine yönelik Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde tarafların uzlaşması beklenirken, görüşmeler Hürmüz Boğazı kontrolü üzerinden gelen ağır bir restleşmeyle sonuçlandı. Umutların yerini derin bir tedirginliğe bıraktığı haftanın ilk saatlerinde küresel piyasalar şokla açıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise daha sert bir adım atarak, bugün itibarıyla İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik bir deniz ablukası başlatıldığını duyurdu. İsrailli bakanlardan gelen 'saldırıların yeniden başlayabileceği' yönündeki açıklamalar da ateşkesin tamamen rafa kalktığı korkusunu tetikledi.

Bu gelişmeler, piyasalarda 'en kötü senaryo' hafızasını yeniden tazeledi ve fiyatlamalar doğrudan 'savaş' moduna geçti. Brent Petrol, arz güvenliğine dair endişelerle yüzde 7,4 artarak 98,7 dolara fırladı. Dolar Endeksi, güvenli liman arayışıyla 99 seviyesine çıktı. Altın (Ons), yüksek faiz beklentilerinin artmasıyla yüzde 0,6 düşerek 4.723 dolara geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan artışla yüzde 4,36'ya yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki bu son artış, enflasyonist baskıyı daha da artıracağı için para piyasalarında Fed'in faiz indirimi beklentileri hızla zayıfladı. Tüm bu kaosun ortasında, IMF ve Dünya Bankası Grubu'nun 2026 Bahar Toplantıları bugün Washington'da başlıyor, ancak piyasalar teknik analizlerden ziyade Hürmüz'den gelecek askeri haberlere odaklanmış durumda.

Avrupa'da enerji arz riski nedeniyle endeks vadeli kontratları negatif seyrederken, Asya'da bölgenin dışa bağımlılığı nedeniyle enerji akışındaki aksama korkusu piyasaları vurdu. Türkiye'de ise gözler bugün açıklanacak olan Şubat ayı ödemeler dengesi verilerinde, ekonomistler şubat ayında 7,1 milyar dolarlık dev bir cari açık bekliyor.

