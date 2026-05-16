Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya: "Trabzon'umuza Bir Oyuncak Müzesi Kazandıracağız"

(ANKARA) -Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Yasin KABADAYI

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Tarihi Kentler Birliği Meclisi Olağan Toplantısı'nda Birlik Başkanı seçimi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Kaya, şunları kaydetti:

"Hayırlı olmasını diliyorum, tek adaylı bir seçim. Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde biraz sıkıntı yaşamıştık. Mansur Yavaş ve ekibi işini gayet iyi yapıyor ki karşılarına rakip çıkmadı. Biz de Tarihi Kentler Birliği'mizden Ortahisar'ımıza bir projeye ilişkin çok ciddi bir destek aldık. Oranın restorasyonunu yapıp Tarihi Anıtlar Kurulu ile görüşüp Sunay Akın'la beraber inşallah Trabzon'umuza bir çocuk oyuncak müzesi kazandıracağız. Mansur Başkan ve ekibine çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum."