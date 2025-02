Güncel

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Bas¸kan Yardımcısı Cu¨neyit Zorlu, C¸agˆdas¸ Yas¸amı Destekleme Dernegˆi'nin (ÇYDD) Tu¨rkiye'nin aydınlık bir gelecegˆe yu¨ru¨mesinde c¸ok o¨nemli ve anlamlı hizmetler yaptıgˆını belirterek, "Ortahisar Belediyesi olarak Atatu¨rkc¸u¨ ve c¸agˆdas¸ derneklere elimizden geldigˆince yardımcı olduk, olmaya da devam edecegˆiz" dedi.

Ortahisar Belediye Bas¸kan Yardımcısı Cu¨neyit Zorlu, C¸YDD Trabzon S¸ubesi'nin 18. Olagˆan Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurulun ac¸ılıs¸ında konus¸an Zorlu, C¸YDD'nin yaptıgˆı c¸alıs¸malara degˆinerek Dernegˆin Onursal Bas¸kanı Tu¨rkan Saylan'ı andı.

"Yapılan zulu¨m, uygulanan baskılar halen aklımızda"

Bas¸kan Yardımcısı Cu¨neyit Zorlu, "Bu dernek, yalnızca bir kurulus¸ degˆildir. Bu dernek aynı zamanda ortak bir hayalin, ortak bir mu¨cadelenin ve ortak bir umudun temsilcisidir. Go¨kten inmis¸ bir melek, kendisini sevgiyle, saygıyla yad ediyorum. Kendisine yapılan zulu¨m, uygulanan baskılar halen aklımızda. Ne yapmıs¸tı bu dernek ve onun kıymetli Onursal Bas¸kanı Tu¨rkan Saylan hanımefendi? O¨zellikle bugu¨n hala hafızalarımızda olan 'kardelenler', ' Baba beni okula go¨nder', 'Anadolu'dan bir kızım var, o¨gˆretmen olacak' ve 'Her kızımız bir yıldız' bunlardan sadece bazıları. Kime ne zarar vermis¸ olabilir? Kızları okutmaya c¸alıs¸an bir dernek, kime ne zarar verebilir? Bu kadar baskı, yalancı s¸ahit, kumpas, 75 yas¸ında bir insana nasıl uygulanabilir? Aynı baskı bugu¨n bizlere de uygulanmaya c¸alıs¸ılıyor. Ortahisar Belediyesi olarak bunları her gu¨n, her dakika yas¸ıyoruz. Yas¸amaya da devam edecegˆiz ama bunlarla mu¨cadelemiz, azmimiz ve devrimci durus¸umuz asla bitmeyecektir. Bunu buradan herkese duyuruyoruz" dedi.

"Ona yapılan yanlıs¸ asla affedilmeyecek bir yanlıs¸tır"

Tu¨rkan Saylan'a yapılan haksızlıkların asla affedilmeyecegˆinin altını c¸izen Zorlu, "Hepimizin takdirini kazanmıs¸, meslek hayatına cu¨zzam konusunda yaptıgˆı c¸alıs¸malarla damga vurmus¸, ko¨y ko¨y, kasaba kasaba dolas¸mıs¸, bu konuda canını vermis¸ biri. Ona yapılan yanlıs¸ asla affedilmeyecek bir yanlıs¸tır" diye konus¸tu.

I·l dıs¸ında bulunması sebebiyle Genel Kurul'a katılamayan Ortahisar Belediye Bas¸kanı Ahmet Kaya 'nın selamını ileten Zorlu, "Malum gu¨ndemi biliyorsunuz. Artık diploması tartıs¸ılan biri, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kanımız, Cumhurbas¸kanı adayımızın diplomasini tartıs¸ılır hale getirmek ic¸in elinden geleni yapıyor, algı yaratmaya c¸alıs¸ıyorlar ama asla sonuc¸ alamayacaklar, bunu buradan belirtiyorum" dedi.

"Biz, kısıtlı imkanlarımızla bu¨yu¨meye ve halkımızın go¨nlu¨nde yer etmeye devam ediyoruz"

Yo¨netime geldiklerinden beri Atatu¨rkc¸u¨ ve c¸agˆdas¸ derneklere ellerinden geldigˆince yardımcı olduklarını vurgulayan Zorlu, s¸o¨yle devam etti:

"I·mkanlarımız kıt, zorlanıyoruz. Her gu¨n paramız kesiliyor, elimizdeki tahsisli binalarımız alınıyor. Aklınıza gelmeyecek her tu¨rlu¨ s¸eytanlık, onların aklına geliyor ve bizlere kars¸ı bunları uyguluyorlar. Ama biz, kısıtlı imkanlarımızla bu¨yu¨meye ve halkımızın go¨nlu¨nde yer etmeye devam ediyoruz. C¸YDD Trabzon S¸ubemize de elimizden geldigˆince yardım ediyoruz, s¸imdilik sizlere bir mekan hazırlayabildik. Aynı s¸ekilde Atatu¨rkc¸u¨ Du¨s¸u¨nce Dernegˆimize de bir mekan hazırlayabildik. Her tu¨rlu¨ yardımınıza kos¸uyoruz, kos¸acagˆız. Bunun so¨zu¨nu¨ buradan veriyorum."

"Cumhuriyet, maalesef insanlarımızı istismar eden odaklar tarafından su¨rekli olarak saldırıya ugˆramaktadır"

Ortahisar Belediye Bas¸kanı Ahmet Kaya'nın, kendisinden C¸YDD Genel Kurulu'na muhakkak katılmasını istedigˆini aktaran Zorlu, "Bas¸kanımız Ahmet Kaya, 'Benim bir notum var, bunu okursan c¸ok sevinirim' dedi. Ben de, Bas¸kanımızın sizlere iletmemi istedigˆi so¨zlerini buradan dile getirmek istiyorum" dedi ve Bas¸kan Kaya'nın mesajını okudu:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨n c¸agˆdas¸ ve medeni bir toplum yaratmak amacıyla olus¸turdugˆu ilkelerin ve es¸siz devrimlerinin yılmaz savunucuları olan C¸agˆdas¸ Yas¸amı Destekleme Dernegˆimizin c¸ok kıymetli yo¨neticileri ve u¨yeleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu topraklara sevdalı, bu aziz millete bu¨tu¨n kalbiyle inanan ve gu¨venen bir c¸ift mavi go¨z, bundan 102 yıl o¨nce Cumhuriyet'i kurdu. O Cumhuriyet ki, milletimizin asırlardır yas¸adıgˆı sıkıntıları, sorunları c¸o¨zmek ve hepimizi insanca, kardes¸c¸e, huzur ve barıs¸ ic¸inde bir arada yas¸atmak amacıyla kurulmus¸tur. Bizleri du¨nya insanlık ailesinin onurlu bir u¨yesi yapmak ic¸in kurulan Cumhuriyet, Bu¨yu¨k Atatu¨rk'u¨n bizlere bıraktıgˆı en bu¨yu¨k miras, en bu¨yu¨k degˆerimizdir. Fikri hu¨r, vicdanı hu¨r, irfanı hu¨r nesiller yetis¸tiren Cumhuriyet, maalesef toplumun cehaletinden, fakirligˆinden ve biraz da iyi niyetinden istifade eden, insanlarımızı istismar eden odaklar tarafından su¨rekli olarak saldırıya ugˆramaktadır.

"Gerici kalkıs¸malara kars¸ı en bu¨yu¨k sigortalardan biri de C¸agˆdas¸ Yas¸amı Destekleme Dernegˆi'dir"

Bir yandan da Atatu¨rk ilke ve devrimlerini hedef alan siyasal iktidar, bu¨yu¨k bedeller o¨denerek elde edilmis¸ Cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etmek ve u¨lkemizi geriye go¨tu¨rmek ic¸in olanca gu¨cu¨yle c¸alıs¸maktadır. I·s¸te bu gerici kalkıs¸malara kars¸ı en bu¨yu¨k sigortalardan biri de C¸agˆdas¸ Yas¸amı Destekleme Dernegˆi'dir. Bo¨yle oldugˆu ic¸indir ki Tu¨rkiye'nin aydınlık gelecegˆe dogˆru yu¨ru¨mesini istemeyen karanlık odaklar, C¸agˆdas¸ Yas¸amı Destekleme Dernegˆi'ni ve onun c¸ok degˆerli Bas¸kanı Tu¨rkan Saylan'ı hedef almıs¸tır. Bu ahlaksızlık ve hukuksuzluklarla mu¨cadele ederek o¨mru¨nu¨ tamamlayan Tu¨rkan Saylan'ı, bir kez daha minnet ve s¸u¨kranla anıyorum. Bizlere du¨s¸en, onun hepimize o¨rnek olan mu¨cadelesini su¨rdu¨rmek, bayragˆı yere du¨s¸u¨rmemektir. Atatu¨rk devrim ve ilkeleri ıs¸ıgˆında, birlik ve beraberlik duygusunu hic¸ kaybetmeden c¸agˆdas¸lık yolculugˆumuzu su¨rdu¨recegˆiz. Cumhuriyeti ve Cumhuriyet degˆerlerini savunmaktan asla vazgec¸meyecegˆiz. Bu¨yu¨k Atatu¨rk'u¨n bize emaneti olan laik Tu¨rkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yas¸atacagˆız. Bu degˆerli yolculugˆunuzda her zaman yanınızda olacagˆımıza so¨z veriyorum. Genel kurulunuzun bas¸arılı gec¸mesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum."

Bas¸kan Yardımcısı Zorlu, "Ben de aynı duygularla 18. Genel Kurulunuzun hayırlı olmasını diliyorum, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.