Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kaya, mesajında 1 Mayıs'ın emekçilerin alın teri mücadelesinin simgeleşmiş tarihi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de işçi haklarının istenilen seviyede olmadığı bir ortamda 1 Mayıs'ı kutladıklarını belirtti. Kaya, işçilerin çalışma standartlarının iyileştirilmesinin sosyal barışa hizmet edeceğini ifade etti ve emekçilerin bayramını kutladı.

30.04.2024 13:27
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, 1 Mayıs'ın bütün dünyada, emekçilerin alın teri mücadelesinin simgeleşmiş tarihi olduğunu ifade etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, işçi ve emekçiler tarafından dünya genelinde kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olduğunu belirten Kaya, Türkiye'de işçi haklarının istenilen seviyede olmadığı bir ortamda 1 Mayıs'ı kutladıklarını savundu.

Kaya, işçilerin çalışma standartlarındaki iyileştirmelerin, sosyal barışa hizmet edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde sosyal devlet ilkesinin anayasal güvence altına alınmış olmasına rağmen, çok ağır koşullarda çalışan milyonlarca emekçinin açlık ve yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkum edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Emekçilerimizin büyümeden ve refahtan hak ettiği payı alması, verimliliğin artmasını ve toplumsal barışa katkı sağlarken ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmasını da kolaylaştıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hayatı, dünyayı emekleriyle güzel ve anlamlı kılan emekçilerimizin bayramını kutluyorum. Barışın, kardeşliğin, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir gelecek özlemiyle emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın bayrağını hep birlikte dalgalandıracağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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