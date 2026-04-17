Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Tiskob Encümen Üyeliğine Seçildi

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (TİSKOB) Meclisi toplantısında, encümen üyeliğine seçildi.

Trabzon'da sahipsiz hayvanların korunması, barındırılması ve bakımlarının sağlanmasına yönelik kurulan TİSKOB, birinci dönem birinci meclis toplantısını, Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Ortahisar Belediyesi'ni Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu ile TİSKOB Meclis Üyesi Sibel Alemdaroğlu temsil etti. Birlik yapılanmasına ilişkin çeşitli başlıkların ele alındığı toplantıda, TİSKOB'un yönetim organları da belirlendi. Birlik Başkanlığına Trabzon Valisi Tahir Şahin, encümen üyeliklerine de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ve Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal seçildi.

"Sokak hayvanları sorunu çözülmesi gereken bir konu"

Toplantıda Ortahisar Belediyesi adına söz alan TİSKOB Meclis Üyesi Sibel Alemdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hayvanları seven biri olarak bu çalışmaya katıldım. Biz, 'çiçeği ezme, karıncanın yuvasına basma, komşunun bahçesine girme' diyerek büyütüldük. Buradan yola çıkarak hem kamu düzenini ve dengesini korumak hem de vicdani bir yaklaşımla birlikte sokak hayvanları sorununun çözülmesinden yanayız. Hayvanların kendi doğal yaşam ortamlarında yaşamaları gerektiğini düşünüyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak 2 yıllık görev süremiz boyunca sokak hayvanları konusunda üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirdik. Bu konuda veteriner istihdamı, rehabilitasyon merkezi için ruhsatlandırma işlemi, mama fabrikası kurulması, rehabilitasyona muhtaç hayvanların toplanması çalışmaları yaptık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlik dışında kendi oluşturduğumuz doğal yaşam alanını da harekete geçirdik."

Dışarıdan şehrimize hayvan getirilmesi bizim için sorun oluşturuyor. Ortahisar Belediyesi olarak sahiplendirme, kısırlaştırma ve rehabilite süreçlerine büyük çaba gösterirken dışarıdan şehre yeni hayvanlar getirilmesi bu çalışmalarımıza zarar veriyor. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Sokak hayvanları sorunu çözülmesi gereken bir konu. 2004'te çıkan 5199 Sayılı Kanun, eğer dönemin belediye başkanları tarafından uygulansaydı, bugün böyle bir sorunla karşı karşıya olmayacaktık. Bu birliğe katılan, katkı veren tüm belediyelere teşekkür ediyorum. Bu sorunu ama birlikte çözebiliriz."

Trabzon'da sahipsiz hayvanların daha etkin şekilde kontrol altına alınması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için TİSKOB çatısı altında elbirliğiyle çalışacaklarını ifade eden Vali Tahir Şahin ise sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin daha planlı, sürdürülebilir ve etkin bir yapıya kavuşacağı süreci başlattıklarını ifade etti. Şahin, birlik yönetiminde görev alan isimlere başarılar diledi.