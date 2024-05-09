Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaralanan sahipsiz kedinin bakımını üstlendi

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, araba çarpması sonucu yaralanan sahipsiz kedinin bakımını üstlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Kaya ve eşi Tuba Kaya, "Romeo" adlı kediyi tedavi için götürdükleri veterinerde sahipsiz kedi sahiplendi.

Kaya, "Sütlaç" ismini verdiği kediye, Ortahisar Belediyesinde bakmaya karar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, "Sütlaç artık Ortahisar Belediyemizin koridorlarında, makamımızda, belediyemizin her yerinde görebileceğimiz patili dostumuz olacak. Bütün bakımını, tedavilerini biz burada karşılayacağız. Ailemizin bir bireyi olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya, Trabzon halkından sahipsiz hayvanlara sahip çıkmalarını da istedi.