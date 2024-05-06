Ortahisar Belediye Başkanı, bedensel engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı, bedensel engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti

Ortahisar Belediye Başkanı, bedensel engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Değirmendere Mahallesi'nde ikamet eden Katip Çelik'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Çelik, sandalyesini teslim aldıktan sonra Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

06.05.2024 17:47
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bedensel engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Kaya, Değirmendere Mahallesi'nde ikamet eden Katip Çelik'e akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak için söz verdi.

Bir süre sonra Ortahisar Belediyesi ekipleri tarafından sandalyesi teslim edilen Çelik, Değirmendere Mahallesi ziyaretinde yanına gittiği Kaya'ya teşekkür etti.

Çelik'in kendisinden akülü tekerlekli sandalye istediğini belirten Kaya, "Güle güle kullan." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı, bedensel engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika

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