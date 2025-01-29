Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Yenilenen "En Mutlu Köy" Yerleşkesinde İnceleme

Güncel

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yenilenerek daha işlevsel hale getirilen ve üretim kapasitesi artırılan "En Mutlu Köy" yerleşkesinde incelemelerde bulundu. Kaya, "Buralarda fide yetiştireceğiz, köylülerimize dağıtacağız, onları da üretime teşvik edeceğiz. Ayrıca ata tohumlarımızı yetiştireceğiz ve bunların kullanımını teşvik etmek için köylülerimize dağıtacağız" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın talimatıyla "En Mutlu Köy" yerleşkesindeki kapsamlı çalışma başlatıldı. Yapısal hataların giderildiği yerleşke, bölgenin iklim şartlarına göre daha dayanıklı hale getirildi. Tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kaya'ya Başkan Yardımcısı Özer İskender, birim müdürleri ve yerleşkede çalışan personel eşlik etti.

İncelemelerin ardından yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Kaya, şunları kaydetti:

"En Mutlu Köy'deki seralarımız boş ve atıl bir durumdaydı. Gelip görmüştüm, üzülmüştüm. En Mutlu Köy yerleşkemizde dört adet seramız bulunuyor. Bu seralarımızdan toplam alanı 1200 metrekare olan 1 ve 2 numaralı seralarımızda topraksız tarım yapılıyor. Seralarımızın her ikisinde de, daha önceden üst havalandırmalardan içeri giren rüzgarın dışarı çıkışı olmadığından çatı naylonları yırtılmış ve demir aksamı da zarar görmüştü. Sera 1'de yaptığımız tadilat çalışmasıyla üst havalandırmayı kaldırdık. Havalandırmanın yetersiz olmasından dolayı fidelerin yapraklarında yanmalar oluyordu. Bu olumsuzlukların giderilmesi için doğu ve batıdan boydan boya ikişer havalandırma açtık. Daha önce yapılan bütün imalatların profil ve boru kalınlıkları 1,5 milimetre idi. Bu kalınlıklar, bölgenin hava şartlarına elverişli değildi, bundan dolayı profil desteklemesi yaptık. Sera 1 ve Sera 2 çift kubbe olduğundan bölgede kış aylarında seraların orta bölgesine çok kar yığıldığını tespit etmiştik. Kar kalınlığına bağlı olarak çökmeleri önlemek için boru ve naylon şerit desteklemesi yaptık. Naylon çektikten sonra dış kesimden naylon üzerine iki direk arasında şeritler çekerek rüzgara karşı daha dayanıklı olmasını sağladık. Ayrıca seraların sulanması için de damlama sistemi kuruldu. Daha önceden Sera 3 ve Sera 4'te ekim ve dikim yapılıyordu fakat bu seralarda yeterli toprak olmadığını ve taşlık alanların bulunduğunu tespit etmiştik. Bu taşlık alanları temizleyip toplamda 10 kamyon toprak serdik. Şu anda bu seralarda ekim ve dikim faaliyetleri yapılıyor. Artık seraların yeniden üretimin bir parçası haline geldiğini görmek mutluluk verici. Moralim düzeldi. İnşallah burası yeşerdikçe daha da güzel olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Herkesi üretimin bir parçası haline getirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Başkan Kaya, seralarda fide yetiştirerek kırsalda üretim yapan vatandaşlara dağıtılacağını açıkladı. Başkan Kaya, şöyle devam etti:

" Trabzon'umuzu, her karışında üretimin yapıldığı bir şehre dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

"Toprakla, tarımla uğraşmak insanı dinlendirir. Hele bir tohumun topraktan fışkırdığını, güneşe el uzattığını görmek insanı büsbütün dinlendirir. Herkesi üretimin bir parçası haline getirirsek bu hepimizi mutlu eder. Bu kadar verimli topraklarımız var ama maydanoz nakliyeyle başka bir ovadan geliyor. Kendi topraklarımızda üretimi teşvik etmeliyiz, üretene destek olan işler yapmalıyız. Herkes üretimin bir parçası haline gelirse eğer bu hepimizi çok mutlu eder. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Trabzon'umuzu, her karışında üretimin yapıldığı bir şehre dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Buralarda fide yetiştireceğiz, köylülerimize dağıtacağız, onları da üretime teşvik edeceğiz. Ayrıca ata tohumlarımızı yetiştireceğiz ve bunların kullanımını teşvik etmek için köylülerimize dağıtacağız."

Seralarda üretilen ürünleri Kent Mutfağı'nda da kullanacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Kaya, yerleşkede bulunan kümeste üretilen yumurtaların da Halk Ekmek büfelerinde uygun fiyattan satılacağını duyurdu.

Tadilat çalışmalarının ardından üretim başladı

En Mutlu Köy yerleşkesinde yer alan seralarda güçlendirme ve tadilat çalışmalarından sonra çilek, marul, ıspanak, roka ve maydanoz üretimi başladı. Seraları gezerek üretilen ürünleri inceleyen ve görevli personelden bilgi alan Başkan Kaya, burada çalışan özel gereksinimli bireylerle birlikte seralarda çilek ve marul ekti.

"En Mutlu Köy" projesi

Ortahisar Belediyesi tarafından Geçit Mahallesi'ndeki 11 bin 500 metrekarelik alanda kurulan En Mutlu Köy yerleşkesinde dört adet sera, bir adet tavuk kümesi, ahşap, dokuma, tekstil ve pastacılık atölyeleri yer alıyor. Ziraat mühendisleri, sera görevlisi, usta öğretici, özel eğitim hocaları ve güvenliği bulunan yerleşkede 19 özel gereksinimli birey istihdam edilerek üretime katkı sağlıyor. "En Mutlu Köy"de istihdam edilen özel bireyler, mesai bitimine kadar ziraat mühendisleri ve usta öğreticiler eşliğinde çalışıyor.