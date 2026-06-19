Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Değirmendere Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Değirmendere Mahallesi'nde düzenlenen programda mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Merkez Hacı Rüştü Bekiroğlu Camii yanında gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Kaya, "Önceliğimiz, halkımızın memnuniyeti ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır" diyerek, çalışmaların bu doğrultuda sürdüğünü vurguladı.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmaya, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özçilingir, Değirmendere Mahallesi Muhtarı Saniye Kara, Sanayi Mahallesi Muhtarı Yaşar Cemil Atasoy ile Değirmendere Mahallesi eski Muhtarı İsmail Pekin, bölge esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahvaltı programının ardından mahallede iş yeri ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Kaya, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Mahalle sakinleri ve esnaf, Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

"ÖNCELİĞİMİZ, HALKIMIZIN MEMNUNİYETİ VE YAŞAM KALİTESİDİR"

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Kaya, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkımızla iç içe olmaya, sorunları yerinde dinlemeye ve imkanlarımız ölçüsünde en hızlı şekilde çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Belediyemizin kaynakları ve imkanları, hemşehrilerimizin hizmetindedir. Önceliğimiz, halkımızın memnuniyeti ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, mesai arkadaşlarımızla birlikte, halkımıza ve Ortahisarımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz" dedi.