Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Değirmendere Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Değirmendere Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

19.06.2026 12:24  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Değirmendere Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programında mahalle sakinleri ve esnafla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Başkan Kaya, halkın memnuniyeti ve yaşam kalitesinin artırılmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Değirmendere Mahallesi'nde düzenlenen programda mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Merkez Hacı Rüştü Bekiroğlu Camii yanında gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Kaya, "Önceliğimiz, halkımızın memnuniyeti ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır" diyerek, çalışmaların bu doğrultuda sürdüğünü vurguladı.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmaya, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özçilingir, Değirmendere Mahallesi Muhtarı Saniye Kara, Sanayi Mahallesi Muhtarı Yaşar Cemil Atasoy ile Değirmendere Mahallesi eski Muhtarı İsmail Pekin, bölge esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahvaltı programının ardından mahallede iş yeri ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Kaya, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Mahalle sakinleri ve esnaf, Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

"ÖNCELİĞİMİZ, HALKIMIZIN MEMNUNİYETİ VE YAŞAM KALİTESİDİR"

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Kaya, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkımızla iç içe olmaya, sorunları yerinde dinlemeye ve imkanlarımız ölçüsünde en hızlı şekilde çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Belediyemizin kaynakları ve imkanları, hemşehrilerimizin hizmetindedir. Önceliğimiz, halkımızın memnuniyeti ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, mesai arkadaşlarımızla birlikte, halkımıza ve Ortahisarımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ahmet Kaya, Ortahisar, Politika, Belediye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Değirmendere Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milyar TL’lik “La Casa De Samsun“ davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum 16 milyar TL'lik "La Casa De Samsun" davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum
İsmail Kartal’ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler
İsmail Kartal’ın Aziz Yıldırım’dan ilk isteği Duyanlar “Süper“ diyor İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor

12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:59
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
10:51
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 12:48:16. #7.12#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Değirmendere Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.