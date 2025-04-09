Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı Adayıyım' Demeseydi Bunların Hiçbirisinin Başına Gelmeyeceğine Adım Kadar Eminim" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı Adayıyım' Demeseydi Bunların Hiçbirisinin Başına Gelmeyeceğine Adım Kadar Eminim"

Geniş Video İzle

Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle Kahramanmaraş Caddesi’nde kurulan imza standını ziyaret eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Ekrem İmamoğlu, ‘Cumhurbaşkanı adayıyım’ demeseydi bunların hiçbirisinin başına gelmeyeceğine adım kadar eminim. Bu nedenle vicdanlı insanların bu haksızlık karşısında susmaması, ayağa kalkması lazım. Bunun yolu da imza atmak, imzalarımızı atacağız ve hep birlikte bu haksızlığın karşısında duracağız” dedi.

09.04.2025 09:51  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle Kahramanmaraş Caddesi'nde kurulan imza standını ziyaret eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayıyım' demeseydi bunların hiçbirisinin başına gelmeyeceğine adım kadar eminim. Bu nedenle vicdanlı insanların bu haksızlık karşısında susmaması, ayağa kalkması lazım. Bunun yolu da imza atmak, imzalarımızı atacağız ve hep birlikte bu haksızlığın karşısında duracağız" dedi.

Başkan Kaya, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle kurulan imza standını ziyaret etti. CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, Belediye Meclis üyeleri, İl ve Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Başkan ve yöneticileri ile vatandaşların yer aldığı ziyarette Başkan Kaya, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son zamanlarda ciddi hukuksuzluklar ve adaletsizlikler yaşandığının altını çizen Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Kime adaletsizlik yapılıyorsa, bunun karşısında durmak, 'İnsanım' diyen herkesin insanlık borcudur"

"Son dönemlerde ülkemizde ciddi hukuksuzluklar ve adaletsizlikler yaşanıyor. Sevgili yol arkadaşımız, İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, hemşehrimiz Murat Çalık kardeşimiz ve birçok belediye başkanımız mağdur edildi. İnsanı insan yapan en temel değer, vicdanıdır. Ben vicdanlı bir insan olarak, bütün vicdanlı insanları bu haksızlığa karşı çıkmaya, bu haksızlığın karşısında durmaya davet ediyorum. Hepimizi okuduğunu anlayan insanlarız. Ben hukukçu olmamama rağmen süreci doğru öğrenebilmek ve doğru takip edebilmek adına, vicdanlı bir insan sorumluluğuyla bütün meseleyi analiz ettim. Geçmişten bahsetmeyeceğim ama o 'ahmak davası' ile başlayan süreç, saçma sapan bir süreçti. En son geldiğimiz aşamada, Sayın Ekrem İmamoğlu kardeşimiz, yol arkadaşımız, Cumhurbaşkanı adayı ilan edileceği gün, ön seçim yapılacağı gün, diploması iptal edilmek suretiyle mağdur edildi. Önce diploma iptaline bakalım; o konuda bir bilirkişi mütalaası var. İki hukuk doçenti ve Türkiye'de hukuk dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri olan hukuk profesörü Metin Günday, açık ve net olarak 'Diploma iptali anayasaya aykırıdır' diyor. İsteyen herkesle 17 sayfalık o bilimsel mütalaayı paylaşabilirim. Böyle bir şey olamaz! Zaten meseleye oradan bakıldığı zaman, 'Orta yerde bir kurgu var' diyorsun. Vicdan ve akıl, bunu sorgulamayı emrediyor. Bu haksızlık her birimize yapılabilirdi. Bugün kardeşimiz Ekrem İmamoğlu'na yapıldı, belki yarın bana yapılacak, içimizden bir arkadaşımıza yapılacak. İnsanı insan yapan vicdanı ve adalet duygusudur. Kime adaletsizlik yapılıyorsa, bunun karşısında durmak, 'İnsanım' diyen herkesin insanlık borcudur."

Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Haklı olduğumuz bu mücadelede de bir adım geri atmayacağız"

"Gelelim ikinci meseleye… Burada Ekrem İmamoğlu Başkanımıza, pırıl pırıl kardeşimize 5-6 konuyla ilgili suçlamalar yapılıyor. Hukukçu değilim, mühendisim ama analitik düşünmeyi bilen, okuduğunu anlayan bir insan olarak söylüyorum, bu konudaki evrakları aldım, inceledim. Sonra geriye dönük meselelere de biraz baktım. 2002 yılında şu an Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili aynı suçlamalar yapılmış. Bugün Ekrem İmamoğlu Başkanımıza 6 maddeyle ilgili yapılan suçlamaların aynıları Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmış. Ne olmuş? Recep Tayyip Erdoğan sabahın 5'inde gözaltına mı alınmış? Evi 20 polisle basılmış mı? Hayır, hiçbirisi olmamış. Sayın Cumhurbaşkanımız gitmiş, ifadesini vermiş ve mesele kapanmış. Ama aynı suçlarla suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun kapısına sabahın 5'inde onlarca polis dikilmiş, çocuklarının, eşinin gözünün önünde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. O gün de Türkiye Cumhuriyeti bir devletti, bugün de bir devlet. Bu devlet yeni kurulmadı. 100 yıllık, gelenekleri, köklü kurumları olan, Anayasası olan bir devlet. Ama o gün o devlet, seçilmiş belediye başkanını gözaltına alıp, koluna kelepçe vurup hapse atmamış sadece ifadeye çağırmış. Sabahın 5'inde polisler evini basıp, eşinin, çocuklarının gözü önünde gözaltına almamış. Bugün ne oldu da Ekrem İmamoğlu Başkanımız böyle bir muameleye maruz bırakıldı? Deniyor ki, 'Kaçma ve delilleri karartma şüphesi.' Siz Ekrem İmamoğlu'na silah dayasanız bile, o kaçar mı? Suç işleyenler kaçar! Yarın kaçacaklar belki de, ona da tanık olacağız. Ama ben biliyorum, tanıdığım Ekrem İmamoğlu canını verir, bir adım geri gitmez. Zerrece suçu olmadığına, yapılanın tamamen siyasi bir operasyon olduğuna adım kadar eminim. Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayıyım' demeseydi bunların hiçbirisinin başına gelmeyeceğine adım kadar eminim. Bu nedenle vicdanlı insanların bu haksızlık karşısında susmaması, ayağa kalkması lazım. Bunun yolu da imza atmak, imzalarımızı atacağız ve hep birlikte bu haksızlığın karşısında duracağız. Allah doğrunun yanındadır. Biz haklıyız haklı olduğumuz bu mücadelede de bir adım geri atmayacağız."

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaya, kampanyaya katılarak imza atanlara teşekkür etti; kampanyaya destek olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş, Ahmet Kaya, Ortahisar, Politika, Güncel, Hukuk, Orta, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: 'Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı Adayıyım' Demeseydi Bunların Hiçbirisinin Başına Gelmeyeceğine Adım Kadar Eminim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Yunanistan’ı panikletti Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Yunanistan'ı panikletti
Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı
13-1 biten maç Dünya bu futbolcuyu konuşuyor 13-1 biten maç! Dünya bu futbolcuyu konuşuyor
Ebru Gündeş’in kızını görenler ’’Aynı Reza Zarrab’’ demekten kendini alamadı Ebru Gündeş'in kızını görenler ''Aynı Reza Zarrab'' demekten kendini alamadı
Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı
Sapanca’da Çiğ Tavuk Skandalı Sapanca'da Çiğ Tavuk Skandalı
Ahmet Davutoğlu’nun yeni imajı Herkes aynı isme benzetti Ahmet Davutoğlu'nun yeni imajı! Herkes aynı isme benzetti
Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı
Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin
İstanbul’da fatura krizi Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı İstanbul'da fatura krizi! Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı
Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi

11:15 Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı
10:54 Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin
10:51 İstanbul’da fatura krizi Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı İstanbul'da fatura krizi! Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı
10:26 Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
15:12 Ahmet Davutoğlu’nun yeni imajı Herkes aynı isme benzetti Ahmet Davutoğlu'nun yeni imajı! Herkes aynı isme benzetti
14:56 Sapanca’da Çiğ Tavuk Skandalı Sapanca'da Çiğ Tavuk Skandalı
14:54 Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı
14:54 Ebru Gündeş’in kızını görenler ’’Aynı Reza Zarrab’’ demekten kendini alamadı Ebru Gündeş'in kızını görenler ''Aynı Reza Zarrab'' demekten kendini alamadı
14:51 13-1 biten maç Dünya bu futbolcuyu konuşuyor 13-1 biten maç! Dünya bu futbolcuyu konuşuyor
14:47 Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı
14:40 Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Yunanistan’ı panikletti Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Yunanistan'ı panikletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 11:37:35. #7.13#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı Adayıyım' Demeseydi Bunların Hiçbirisinin Başına Gelmeyeceğine Adım Kadar Eminim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement