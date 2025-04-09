Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı Adayıyım' Demeseydi Bunların Hiçbirisinin Başına Gelmeyeceğine Adım Kadar Eminim"

(TRABZON) - Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle Kahramanmaraş Caddesi'nde kurulan imza standını ziyaret eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayıyım' demeseydi bunların hiçbirisinin başına gelmeyeceğine adım kadar eminim. Bu nedenle vicdanlı insanların bu haksızlık karşısında susmaması, ayağa kalkması lazım. Bunun yolu da imza atmak, imzalarımızı atacağız ve hep birlikte bu haksızlığın karşısında duracağız" dedi.

Başkan Kaya, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle kurulan imza standını ziyaret etti. CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, Belediye Meclis üyeleri, İl ve Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Başkan ve yöneticileri ile vatandaşların yer aldığı ziyarette Başkan Kaya, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son zamanlarda ciddi hukuksuzluklar ve adaletsizlikler yaşandığının altını çizen Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Kime adaletsizlik yapılıyorsa, bunun karşısında durmak, 'İnsanım' diyen herkesin insanlık borcudur"

"Son dönemlerde ülkemizde ciddi hukuksuzluklar ve adaletsizlikler yaşanıyor. Sevgili yol arkadaşımız, İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, hemşehrimiz Murat Çalık kardeşimiz ve birçok belediye başkanımız mağdur edildi. İnsanı insan yapan en temel değer, vicdanıdır. Ben vicdanlı bir insan olarak, bütün vicdanlı insanları bu haksızlığa karşı çıkmaya, bu haksızlığın karşısında durmaya davet ediyorum. Hepimizi okuduğunu anlayan insanlarız. Ben hukukçu olmamama rağmen süreci doğru öğrenebilmek ve doğru takip edebilmek adına, vicdanlı bir insan sorumluluğuyla bütün meseleyi analiz ettim. Geçmişten bahsetmeyeceğim ama o 'ahmak davası' ile başlayan süreç, saçma sapan bir süreçti. En son geldiğimiz aşamada, Sayın Ekrem İmamoğlu kardeşimiz, yol arkadaşımız, Cumhurbaşkanı adayı ilan edileceği gün, ön seçim yapılacağı gün, diploması iptal edilmek suretiyle mağdur edildi. Önce diploma iptaline bakalım; o konuda bir bilirkişi mütalaası var. İki hukuk doçenti ve Türkiye'de hukuk dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri olan hukuk profesörü Metin Günday, açık ve net olarak 'Diploma iptali anayasaya aykırıdır' diyor. İsteyen herkesle 17 sayfalık o bilimsel mütalaayı paylaşabilirim. Böyle bir şey olamaz! Zaten meseleye oradan bakıldığı zaman, 'Orta yerde bir kurgu var' diyorsun. Vicdan ve akıl, bunu sorgulamayı emrediyor. Bu haksızlık her birimize yapılabilirdi. Bugün kardeşimiz Ekrem İmamoğlu'na yapıldı, belki yarın bana yapılacak, içimizden bir arkadaşımıza yapılacak. İnsanı insan yapan vicdanı ve adalet duygusudur. Kime adaletsizlik yapılıyorsa, bunun karşısında durmak, 'İnsanım' diyen herkesin insanlık borcudur."

Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Haklı olduğumuz bu mücadelede de bir adım geri atmayacağız"

"Gelelim ikinci meseleye… Burada Ekrem İmamoğlu Başkanımıza, pırıl pırıl kardeşimize 5-6 konuyla ilgili suçlamalar yapılıyor. Hukukçu değilim, mühendisim ama analitik düşünmeyi bilen, okuduğunu anlayan bir insan olarak söylüyorum, bu konudaki evrakları aldım, inceledim. Sonra geriye dönük meselelere de biraz baktım. 2002 yılında şu an Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili aynı suçlamalar yapılmış. Bugün Ekrem İmamoğlu Başkanımıza 6 maddeyle ilgili yapılan suçlamaların aynıları Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmış. Ne olmuş? Recep Tayyip Erdoğan sabahın 5'inde gözaltına mı alınmış? Evi 20 polisle basılmış mı? Hayır, hiçbirisi olmamış. Sayın Cumhurbaşkanımız gitmiş, ifadesini vermiş ve mesele kapanmış. Ama aynı suçlarla suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun kapısına sabahın 5'inde onlarca polis dikilmiş, çocuklarının, eşinin gözünün önünde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. O gün de Türkiye Cumhuriyeti bir devletti, bugün de bir devlet. Bu devlet yeni kurulmadı. 100 yıllık, gelenekleri, köklü kurumları olan, Anayasası olan bir devlet. Ama o gün o devlet, seçilmiş belediye başkanını gözaltına alıp, koluna kelepçe vurup hapse atmamış sadece ifadeye çağırmış. Sabahın 5'inde polisler evini basıp, eşinin, çocuklarının gözü önünde gözaltına almamış. Bugün ne oldu da Ekrem İmamoğlu Başkanımız böyle bir muameleye maruz bırakıldı? Deniyor ki, 'Kaçma ve delilleri karartma şüphesi.' Siz Ekrem İmamoğlu'na silah dayasanız bile, o kaçar mı? Suç işleyenler kaçar! Yarın kaçacaklar belki de, ona da tanık olacağız. Ama ben biliyorum, tanıdığım Ekrem İmamoğlu canını verir, bir adım geri gitmez. Zerrece suçu olmadığına, yapılanın tamamen siyasi bir operasyon olduğuna adım kadar eminim. Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayıyım' demeseydi bunların hiçbirisinin başına gelmeyeceğine adım kadar eminim. Bu nedenle vicdanlı insanların bu haksızlık karşısında susmaması, ayağa kalkması lazım. Bunun yolu da imza atmak, imzalarımızı atacağız ve hep birlikte bu haksızlığın karşısında duracağız. Allah doğrunun yanındadır. Biz haklıyız haklı olduğumuz bu mücadelede de bir adım geri atmayacağız."

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaya, kampanyaya katılarak imza atanlara teşekkür etti; kampanyaya destek olunması çağrısında bulundu.