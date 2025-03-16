Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: Ekrem İmamoğlu'na Destek Verdik - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: Ekrem İmamoğlu'na Destek Verdik

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını destekleyerek, iktidarın İmamoğlu'na yönelik tutumunu eleştirdi ve Trabzon'un tarihi bir gün yaşadığını belirtti.

16.03.2025 11:52  Güncelleme: 12:51
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ülkeyi yöneten iktidarın bir sorunu var. Yatıyorlar, kalkıyorlar Ekrem İmamoğlu ile uğraşıyorlar. Bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü biliyorlar ki Ekrem İmamoğlu hepsinden genç ve hepsinden mert, işte bundan korkuyorlar ama ne yaparsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşe engel olamayacaklar" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ortahisar Belediyesi önündeki mitinginde, alanı dolduran vatandaşlara seslenen Başkan Kaya, İmamoğlu'na tam destek verdi. Sözlerine, "Trabzon bugün tarihi bir gün yaşıyor. Bir cumhurbaşkanı adayını karşılamak üzere buradayız. Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz" diyerek başlayan Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"Bu ne güzel Trabzon. Trabzon çok güzel bir kenttir ama bu akşam bir başka güzel, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Trabzon bugün tarihi bir gün yaşıyor. Bir cumhurbaşkanı adayını karşılamak üzere buradayız. Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizlerin de bildiği gibi memleketin ve milletin binlerce sorunu var ama bu ülkeyi yöneten iktidarın bir tane sorunu var: Yatıyorlar, kalkıyorlar Ekrem İmamoğlu ile uğraşıyorlar. Oysa bu millet onlara, 'dertlere çare olsunlar' diye oy verdi. Ama onların bir tane derdi var, 'ne yaparız da Ekrem İmamoğlu'nun önünü keseriz.' Yazıklar olsun diyorum.

"Her birimiz bir Ekrem İmamoğlu'yuz, her birimiz adayız"

Bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? Biliyorlar ki, Ekrem İmamoğlu bu memlekette 7'den 70'e herkesin gönlüne girmiş, herkes Ekrem İmamoğlu'nu seviyor. Bundan korkuyorlar. Biliyorlar ki, Ekrem İmamoğlu erdemli bir insanoğlu, bundan korkuyorlar. Biliyorlar ki Ekrem İmamoğlu Karadenizli ve Trabzonlu, bundan korkuyorlar. Biliyorlar ki, Ekrem İmamoğlu akıllı, çalışkan, namuslu, dürüst bir vatan evladı, bundan korkuyorlar. ve biliyorlar ki Ekrem İmamoğlu hepsinden genç ve hepsinden mert, bundan korkuyorlar. Ama ne yaparsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşe engel olamayacaklar. Büyük ozan Nazım Hikmet'in dediği gibi, 'Eğer; hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse, çaresi yok Ekrem başkanım, biz kazanacağız' Çaresi yok kardeşlerim, biz kazanacağız. Kazanabilmek için hep birlikte kolları sıvıyoruz. Her birimiz bir Ekrem İmamoğlu'yuz, her birimiz adayız. Bu anlayışla bütün gücümüzle bu memlekete huzur gelinceye kadar, herkesin sofrasında bolluk bereket oluncaya kadar birlikte üreten adaletle bölüşen Türkiye'yi tesis edene kadar bizlere dur durak yok. Yolumuz açık olsun diyorum. Yolumuz aydınlık olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: Ekrem İmamoğlu'na Destek Verdik - Son Dakika

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