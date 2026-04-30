Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, U14 Türkiye Şampiyonu Takımı Ağırladı - Son Dakika
Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, U14 Türkiye Şampiyonu Takımı Ağırladı

30.04.2026 11:24  Güncelleme: 12:02
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, U14 Türkiye Şampiyonu olan Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Takımı'nı makamında ağırladı. Sporcuları kutlayan Başkan Kaya, "Elde ettiğiniz başarıyla hepimizin göğsünü kabarttınız, şehrimizin tanıtımına önemli katkılar sağladınız, sizleri yürekten tebrik ediyorum" dedi.

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, U14 Türkiye Şampiyonu olan Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Takımı'nı makamında ağırladı. Sporcuları kutlayan Başkan Kaya, "Elde ettiğiniz başarıyla hepimizin göğsünü kabarttınız, şehrimizin tanıtımına önemli katkılar sağladınız, sizleri yürekten tebrik ediyorum" dedi.

U14 Türkiye Şampiyonası finalinde İzmir Gümüşordu Futbol Kulübü'nü 4-0 yenerek şampiyonluğu kazanan Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Takımı, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti. Ortahisar Kanuni Futbol Takımı Kulüp Başkanı Ayhan Yılmaz Öztürk, Başkan Yardımcısı Ali Kaplan, Teknik Direktörü Kamil Aydın, Futbol Şube Sorumlusu Murathan Aydın, 2. Futbol Şube Sorumlusu Sinem Kaplan, Yardımcı Antrenör Hacı Sait Şahinoğlu ve şampiyon takımın futbolcularının katıldığı ziyarette Başkan Kaya, elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirtti.

"İlçemizin adını tüm Türkiye'ye duyurdunuz"

Başkan Ahmet Kaya, 80 ilden 155 takımın katılımıyla düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Ortahisar Kanuni Futbol Takımı'nın kupayı kazanmasının hem ilçe hem de şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Kaya, "Ortahisar Futbol Kulübümüz sayesinde ilçemizin adını tüm Türkiye'ye duyurdunuz. Bu başarıyla şehrimizin tanıtımına önemli katkı sağladınız. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Hayatınız boyunca bu gururunuzla iftihar edeceksiniz. Hiç unutmayacaksınız. Türkiye şampiyonu oldunuz, bu çok büyük bir başarı. Hepinizi tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. İnşallah daha büyük başarılarda da hep birlikte sevineceğiz" diye konuştu.

"Çalışın, çalışan her zaman kazanır"

Sporculara başarılı futbolcuları örnek almaları ve çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan Başkan Kaya, "Rol modelleriniz, çok başarılı ağabeyleriniz var, onları örnek alın. Çalışın, çalışan her zaman kazanır. Kendinizi güzel yetiştirin, İngilizce'yi mutlaka öğrenin. Birkaç yıl önce Lamine Yamal'ı izlediğimde sizin yaşlarınızdaydı. Şimdi dünya yıldızı oldu. Sizin içinizden de niye Messiler, Gökdenizler çıkmasın? Ben sizlerin de çok başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kanuni Futbol Takımı Teknik Direktörü Kamil Aydın ise şampiyonluk sürecinde verilen desteklerin önemine dikkat çekerek Başkan Kaya'ya, Kulüp Başkanı Ayhan Yılmaz Öztürk'e ve Ortahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, U14 Türkiye Şampiyonu Takımı Ağırladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, U14 Türkiye Şampiyonu Takımı Ağırladı - Son Dakika
