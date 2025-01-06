Ortahisar Belediye Spor Kulübü Sporcuları Türkiye Şampiyonası'na Katılacak

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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Spor Kulübü sporcuları Kalbinur Çimşit ve Muhammet Ali Ayaydın, il seçmelerinde birinci olarak Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası öncesi düzenlenen il seçmelerinde, Gençler Kategorisi'nde Ortahisar Belediye Spor Kulübü sporcularından Kalbinur Çimşit 52 kilogramda, Muhammet Ali Ayaydın ise 57 kilogramda birinci oldu. Çimşit ve Ayaydın bu dereceleriyle Antalya'da yapılacak şampiyonaya gitme hakkı kazandı. Her iki sporcuya da başarı dileyen Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Genç sporcularımız Kalbinur Çimşit ve Muhammet Ali Ayaydın'ın, Türkiye Şampiyonasında bizleri ve Trabzon'umuzu gururla temsil edeceklerine yürekten inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum" dedi.