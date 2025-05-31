Ortahisar Belediyesi, Gençlik ve Etkinlik Merkezi'ni Açtı - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi, Gençlik ve Etkinlik Merkezi'ni Açtı

31.05.2025 14:48
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Ortahisar Belediyesi, ADD Trabzon Şubesi'nin Gençlik ve Etkinlik Merkezi'ni açtı. Belediye Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, gençlere yönelik eğitimler ve etkinlikler sunacak olan merkezin önemine vurgu yaptı.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, ADD Trabzon Şubesi'nin Gençlik ve Etkinlik Merkezi'ni hizmete açtı. Belediye Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, "Bizleri korkutmaya çalışıyorlar. İstedikleri kadar korkutmaya çalışsınlar, biz buralara destek olacağız. Buradaki yapıyı daha da büyütmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ADD Trabzon Şubesi'nin Gençlik ve Etkinlik Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Ortahisar Belediye Başkan Vekili Zorlu, ADD Trabzon İl Başkanı Hacı Arif Atalay, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Mustafa Özer Bayraktar ve Ernul Aslan, CHP İl Başkanı Mustafa Bak, DP Trabzon İl Başkanı Ali Akar, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Gazeteci-Yazar Banu Avar, CHP Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, Belediye Meclisi üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Zorlu, şunları dile getirdi:

"Belediye Başkanımız sayın Ahmet Kaya'nın sizlere selamını getirdim. Çok istemesine rağmen Ankara'daki programı nedeniyle bu açılışa katılamadı. Daha önce kendisi de ADD Trabzon Şubesi Başkanlığı görevini yürüten Başkanımızın, seçildikten sonra ilk söylediği ilk söz, 'ADD'ye çok iyi bir mekan kazandıracağız' olmuştu. Bu bina daha önce dershane idi. Her şeyde önümüze çıktıkları gibi burada da Milli Eğitim'den artık öğretmen verilmeyeceği söylenince, biz de bu binayı Atatürkçü düşünceye yakın sivil toplum kuruluşlarına açalım istedik ve yasal olarak alınması gereken cüzi desteklerin dışında bilabedel olarak açtık. Çok da güzel bir mekan oldu."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonları hatırlatan Zorlu konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz bu binada eğitim alacaklar. Aslında korktukları tam da bu. Fakat bizler bu konuda cesuruz. Türkiye'de olanları görüyorsunuz. Bizleri korkutmaya çalışıyorlar, istedikleri kadar korkutmaya çalışsınlar, biz buralara destek olacağız. Buradaki yapıyı daha da büyütmek için elimizden geleni yapacağız. Kendilerine buradan korkmadığımızı, alnımızın açık olduğunu haykırıyorum. Hırsızlar korkar, korktukları için de burada bizleri engellemeye çalışıyorlar. Ama ellerinden geleni yapsınlar, biz korkmuyoruz."

Zorlu, Gençlik ve Etkinlik Merkezi'nin hayırlı olmasını diledi.

ADD Trabzon Şubesi Başkanı Hacı Arif Atalay, uzun zamandır hayalini kurdukları bir binanın açılışını yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu binada geçmişteki Halkevleri'nin ruhunu yaşatmak istiyoruz"

"Bugün çok mutluyuz, çünkü uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir binanın açılışını yapıyoruz. Çok mutluyuz çünkü bu açılış, ADD Trabzon Şubemizin 30'uncu kuruluş yılına denk geliyor. Bu binada gençlerimize yönelik, kültür ve sanat etkinliklerinden üniversiteye hazırlanan öğrencilere kurs vermeye kadar çeşitli hizmetler vereceğiz. Biz burada geçmişteki Halkevleri'nin ruhunu yaşatmak istiyoruz. Bütün bu hizmetleri hem gençlerimizle hem de sizlerle birlikte yürüteceğiz. Binamızın açılışında Ortahisar Belediyesi'nden çok destek aldık. Başta Ortahisar Belediye Başkanı sayın Ahmet Kaya ve ekibi olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a, mimar Salih Akyüz ve Levent Dönmez'e teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi, Gençlik ve Etkinlik Merkezi'ni Açtı - Son Dakika

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