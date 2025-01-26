Ortahisar Belediyesi'nde "Eşitlik Bağlamında Yerel Yönetimler ve Kadın Hakları" Paneli Düzenlendi

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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, "Eşitlik Bağlamında Yerel Yönetimler ve Kadın Hakları" konulu panele ev sahipliği yaptı. Program kapsamında Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi, 6284 sayılı kanun ile Belediye'nin kadına yönelik yaptığı çalışmalar ele alındı.

Ortahisar Belediyesi, hizmet içi eğitim seminerlerinden kadın istihdamına kadar birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ortahisar Belediyesi, Trabzon Barosu ve Ortahisar Kent Konseyi tarafından "Eşitlik Bağlamında Yerel Yönetimler ve Kadın Hakları" konulu panel düzenledi. Panele CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Önder Taşan, Ortahisar Belediye meclis üyeleri, kadın örgütleri temsilcileriyle çok sayıda kadın personel katıldı.

Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan panelde, Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Nehbit, "Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadına Yönelik Şiddet" konularıyla yerel yönetimlerin sorumlulukları ve eşitliğe ilişkin sık sorulan soruları ile cevapları anlattı. Trabzon Barosu'ndan Avukat Hande Burma ise Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW) 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'yla ilgili konuştu. Programın son bölümünde, Trabzon Barosu'ndan Avukat Dilara Turfanda, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı (CEMR) anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Programda Ortahisar Belediyesi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyesi Birsen Karaahmet, Belediye'nin kadınlara yönelik yaptığı proje ve faaliyetleri anlattı.

"Kadınların iş hayatına dahil olmasına yönelik önyargıları kırdık"

Kadınların çalışma hayatına katılımını teşvik etmek için Ortahisar Belediyesi'nin bugüne kadar birçok proje yürüttüğüne vurgu yapan Birsen Karaahmet, şunları söyledi:

"İlk olarak meme kanseri konusunda Dr. Adnan Çalık tarafından bilgilendirme konferansı gerçekleştirdik. Sorunları ve çözümleri konuştuk. Daha sonra 'Kadın Kadına, Kadın Sağlığı Atölyesi başlıklı eğitim programıyla kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin ile kadın personellerimizi ve ilçemizdeki kadınları bir araya getirdik. Düzenlenen eğitim programıyla tüm katılımcıların kadın hastalıkları ve kadınların yaşam süreçleriyle ilgili bilgilendirilmelerini sağladık. Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde şehrimizi temsil eden Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımımızın kadrosunu da genişleterek gücümüze güç kattık ve kadınlarımızın spor alanında da temsilini sağlayarak kadın dostu belediyecilik anlayışımızı sürdürürdük. Köylerimizi kalkındırma ve kadınlarımızı çalışma hayatına dahil etme hedeflerimiz doğrultusunda başta kadınlarımız olmak üzere kırsaldaki vatandaşlarımıza katkı sağlamak için 'Akoluk Köy Pazarı ve Kahvaltı Yerini' kurduk. Bu pazarla birlikte bölgedeki kadınların yetiştirdiği ve ürettiği ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlamalarına destek olduk. Belediye'miz bünyesinde kadın temizlik personeli çalıştırmaya başladık ve şehrin ana caddelerinde temizliği büyük bir titizlik içinde yapan personellerimiz sayesinde kadınların iş hayatına dahil olmasına yönelik önyargıları da kırdık.

"Kadına yönelik şiddetin son bulması için çağrıda bulunduk"

Belediye Başkanı'mız Ahmet Kaya'nın en önemli projelerinden biri olan Kent Lokantası ve Kent Mutfağı'nda kadın gücünden faydalanarak şehrimize ekonomik, besleyici ve temiz yemek hizmetleri sunduk. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı üretim sürecine dahil etmek amacıyla başlattığımız 'Köy Sohbetleri' uygulaması kapsamında kırsaldaki kadınların da katılımıyla eğitim programları düzenledik ve düzenliyoruz. Belediye'miz girişinde 2024 yılında içerisinde şiddetten ölen kadınların isimlerinin baş harflerinin yazılı olduğu 'Aynalara Saklı Hikayeler' isimli anıtı yaptık. Kadına yönelik şiddetin son bulması için çağrıda bulunduk. Kadın emeği çarşımız olan Mor Pazar'ın tanıtımına ve faaliyetlerini sürdürmesine yönelik katkılar sağladık. Kırsalda üretim ve istihdam temelli kalkınma çalıştayımız kapsamında kadın çiftçilerimizi Trabzon Akvaryum'da misafir ettik. Kendilerinin ürettiği ürünleri satarak ev ekonomilerini katkı sağlamaya çalışan kadınlarımızın Boztepe Seyir Terası'nda da satış yapmalarına destek olduk. CHP Kadın Kolları'mız ve Belediye'miz organizasyonunda düzenlediğimiz kermes ile SMA hastası çocuğumuz Mustafa Deniz'e destek kampanyası düzenledik. Boztepe Seyir Terası'nın bir günlük gelirini de bu kampanyaya bağışladık.

"Kadınlara hizmet etmeye Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak devam edeceğiz"

"Başkan'ımız Ahmet Kaya, kadınlara yönelik birçok proje açıkladı. Başta kadınların iş hayatına dahil olması amacıyla istihdama yönelik tekstil atölyesi projesini de açıkladı. Ortahisar Belediyesi olarak bu projenin hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar da attık. Bunları asla yeterli olarak görmüyoruz. Her ne kadar silkelensek de projelerimizi yapmaya Trabzon halkına, kadınlara hizmet etmeye Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak devam edeceğiz."

Programda Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Nehbit, 'Yerel Yönetimler ve Kadın Hakları Eğitimi' Projesiyle ilgili hazırladığı dosyayı Ortahisar Belediye Meclisi Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu üyeleri Birsen Karaahmet, Ayşe Kabadayı ve Arzu Öktem'u sundu.