Ortahisar Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kuruyor

06.01.2026 15:10  Güncelleme: 16:20
Ortahisar Belediyesi, işyeri açma ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi amacıyla Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kurma kararı aldı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bu sayede vatandaşların işlemlerini daha kolay ve tek elden yapabileceğini belirtti.

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi bünyesinde, "İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" verilmesi ve verilen ruhsatların denetlemesi çalışmalarını yürütmek amacıyla Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kuruluyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Vatandaşlarımız, müdürlüğümüze müracaat ederek işlemlerini tek elden ve kolaylıkla halledebilecek. Hayırlı olsun" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi, ocak ayı toplantılarına Belediye Başkanı Ahmet Kaya başkanlığında bugün gerçekleştirilen ikinci birleşimle devam etti. Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gelen maddelerle ilgili meclise bilgi veren Komisyon Başkanı Temel Çoban, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan, işyeri açma ruhsatının düzenlenmesi sürecinin tek elden gerçekleştirilmesi için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kurulmasına karar verildiğini dile getirdi. Ardından yapılan oylamada Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün kurulması, oybirliğiyle kabul edildi.

"Vatandaşlar işlerini tek elden ve kolaylıkla yürütebilecek"

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kurulacak yeni müdürlükle işyeri açacak vatandaşların daha kolay hizmet alacağını belirterek, "Vatandaşımız işyeri ruhsatı alabilmek için birçok birime gidiyordu, birçok yerde uğraşması gerekiyordu. Şimdi yeni oluşturacağımız müdürlüğe müracaat ederek işlerini tek elden ve kolaylıkla yürütebilecek. Hayırlı olsun" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi, toplantılarına yarın düzenlenecek oturumla devam edecek.

