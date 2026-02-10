Ortahisar Belediyesi, Atık İlaç Tehlikesini Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Desteğiyle Vatandaşlara Anlatacak - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Ortahisar Belediyesi, Atık İlaç Tehlikesini Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Desteğiyle Vatandaşlara Anlatacak

10.02.2026 12:21  Güncelleme: 13:34
Ortahisar Belediyesi, 'Doğanın İlacı Sen Ol' projesiyle atık ilaçların zararlarını anlatmak için bilgilendirme stantları kuruyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, atık ilaçların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında halkı bilgilendirecek.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, atık ilaçların çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini minimuma indirmek için yürüttüğü "Doğanın İlacı Sen Ol" projesi kapsamında toplanan atık ilaçların oluşturduğu tehlikeyi vatandaşlara anlatmak için Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla bilgilendirme standı kuracak.

Ortahisar Belediyesi, sürdürülebilir çevre yönetimini teşvik etmek, çevresel farkındalığı artırmak ve geri dönüşüm materyallerini yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Çevreyi ve halk sağlığını korumaya yönelik sürdürülebilir politikalar doğrultusunda, atık ilaçların kaynağında toplanması ve güvenli şekilde bertaraf edilmesini hedefleyen Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencileri iş birliği ile atık ilaçların tehlikeleri ve zararları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesini sağlayacak.

"Doğanın İlacı Sen Ol" sloganıyla 14 Şubat ve 28 Mart 2026 tarihlerinde Kahramanmaraş Caddesi'nde kurulacak stantta öğrenciler, atık ilaçların bilinçsiz şekilde doğaya karışmasının toprak ve su ekosistemlerinde yol açtığı tahribat, canlı yaşamı üzerindeki geri dönüşü zor etkileri ve çevresel felaketlere varan sonuçlarını vatandaşlara anlatacak ve bilgilendirme broşürleri dağıtacak. Standa getirilen atık ilaçlar ise bertaraf edilmek üzere teslim alınacak."

Atık ilaçların ciddi çevre sorunlarına yol açtığına dikkati çeken Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bu konuda halkın bilinçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için herkesin gereken özeni göstermesi gerektiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz"

"Atık ilaçlar, bilinçsiz şekilde çöpe atıldığında çevre ve insan sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturuyor. Bu konuda vatandaşlarımız, son kullanma tarihi geçmiş ya da kullanılmayan ilaçların tehlikeli atık kapsamında olduğunu bilemiyor ve doğrudan çöpe atıyor. Bu da doğamızın, toprak ve su kaynaklarımızın kirlenmesine, ekosistemimizin zarar görmesine yol açıyor. Bu soruna karşı kıymetli öğrencilerimiz son derece önemli bir etkinlik hazırladı. Biz de kendilerine gereken imkanları sağlayarak işbirliği içerisinde vatandaşlarımızın bilinçlenmesine katkıda bulunacağız. Bilinçli ve sağlıklı bir toplum için tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde, farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Atık ilaç toplama kutularının sayıları artırılacak

Ortahisar Belediyesi, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ve Eczacılar Odası Trabzon Şubesi ile birlikte yürütülen "Doğanın İlacı Sen Ol" projesi kapsamında 50 eczane ve 5 Aile Sağlığı Merkezi'ne yerleştirilen kutular ile atık ilaçları topluyor. Vatandaşlar, evlerinde biriken, son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmak yerine bu noktalara teslim edebiliyor. Toplanan atık ilaçlar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından teslim alınarak çevreye zarar vermeyecek yöntemlerle bertaraf ediliyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ilerleyen süreçte atık ilaç toplama kutularının bulunduğu eczane ve Aile Sağlığı Merkezi sayısını artırmayı planlıyor.

Kaynak: ANKA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortahisar, Güncel, Çevre, Son Dakika

