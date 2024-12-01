Ortahisar Belediyesi'nden Çocuklar İçin Spor Aktiviteleri

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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, öğrencilerin fiziksel gelişimi ve bedensel sağlığını geliştirmeye yönelik olarak düzenlediği okullardaki spor aktivitelerine devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, konuya ilişkin "Spor yaparak toplumsallaşan çocuklarımız, bu ihtiyaçlarını giderdikleri için sanal ortamlara mahkum olmayacaklar, kendilerine zarar veren kötü alışkanlıklardan da uzak duracaklardır" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon'da, çocukların spor yapmasını çok önemsediklerini belirterek, bu amaçla okullardaki sportif aktivitelerini sürdürdüklerini söyledi. Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, öğrencilerin fiziksel gelişimi ve bedensel sağlığını geliştirmeye yönelik olarak düzenlediği okullardaki spor aktivitelerine devam ediyor. Bu kapsamda kasım ayı içerisinde Uğurlu, Yeşilova, Cumhuriyet, Ülkü ve 100. Yıl İlköğretim Okullarında sportif aktiviteler gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, özellikle büyüme çağındaki çocuklar için bedensel sağlık ve fiziksel gelişim açısından sporun çok önemli olduğunu dile getirdi. Sporun, çocukların gelişiminde sadece fiziksel açıdan değil, psikolojik ve sosyolojik açıdan da büyük yararları olduğuna dikkat çeken Başkan Kaya, "Yapılan araştırmalar, düzenli olarak spor yapan çocuklarımızın özgüveninin güçlü, ruh sağlığının ve toplumsal uyumunun da yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca, günümüzde çocuklarımızı adeta esir alan cep telefonu ve internet gibi teknoloji bağımlılığından ve bir takım kötü alışkanlıklardan kurtarmak için de sporun toplumsallaştırıcı etkisinden faydalanabiliriz. Spor yaparak toplumsallaşan çocuklarımız, bu ihtiyaçlarını giderdikleri için sanal ortamlara mahkum olmayacaklar, kendilerine zarar veren kötü alışkanlıklardan da uzak duracaklardır. Bu açıdan bakınca, sporun faydalarını saymakla bitiremeyiz" diye konuştu.

"Bu etkinliklerdeki ilk hedefimiz, çocuklarımıza sporu sevdirmek"

İlçede yaşayan bütün çocukların spor yapmasını önemsediklerini ve bu amaçla okullarda fiziksel aktiviteler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Kaya, "Okullardaki fiziksel aktivitelerimize devam ediyoruz. Kasım ayı içerisinde Uğurlu, Yeşilova, Cumhuriyet, Ülkü ve 100. Yıl İlköğretim okullarımızda sportif aktiviteler gerçekleştirdik. Bu etkinliklerdeki ilk hedefimiz, çocuklarımıza sporu sevdirmek ve bu yönde bir bilinç oluşturarak düzenli spor yapmalarını teşvik etmektir. Ailelerimizden ve okullarımızdan aldığımız geri dönüşler, bu yönde başarılı olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Sportif aktivitelerin okullardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine renk kattığını söyleyen Spor İşleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu ise "Birçok okulumuz sportif faaliyetlerimizden yararlanmak için talepte bulunuyor. Bu talepler doğrultusunda programımızı yaparak önümüzdeki aylarda da bu faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.