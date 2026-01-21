Türk Eğitim Vakfı'ndan Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya Teşekkür Belgesi - Son Dakika
Türk Eğitim Vakfı'ndan Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya Teşekkür Belgesi

21.01.2026 10:47  Güncelleme: 11:58
Türk Eğitim Vakfı (TEV) Trabzon Şubesi, Ortahisar Belediyesi'nin öğrencilere sağladığı burs desteği nedeniyle Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya teşekkür belgesi verdi. Başkan Kaya, eğitimin geleceği şekillendirdiğini vurguladı ve desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

(TRABZON)- Türk Eğitim Vakfı (TEV) Trabzon Şubesi yönetimi, Ortahisar Belediyesi'nin iş birliğiyle öğrencilere sağlanan burs desteği için Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya teşekkür belgesi verdi. Kaya, "Eğitimin, bir kentin ve ülkenin geleceğini şekillendirdiğine yürekten inanıyoruz. Gönderdiğimiz her çiçeğin bir öğrencimizin eğitim yolculuğuna katkı sağlaması, bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Trabzon Şubesi yönetimi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı makamında ziyaret ederek eğitime sağlanan katkılar dolayısıyla teşekkür belgesi takdim etti. Ziyarete, TEV Trabzon Şube Başkanı Emrah Nebioğlu, Şube Yürütme Kurulu üyeleri Suat Şen, Rahmi Özçilingir ve Prof. Dr. Raif Kandemir katıldı.

Özel gün çiçek ve çelenkleri, öğrencilere burs oldu

Belediye, burs kampanyasının yanı sıra çeşitli iş birliği ve protokollerle de öğrencilerin yanında oluyor. Bu kapsamda Ortahisar Belediyesi ile TEV arasında imzalanan protokol çerçevesinde cenaze ve özel günlerde canlı çiçek gönderimi yerine TEV'in 2D çiçek ve çelenkleri tercih edilerek 2025 yılı içerisinde 15 üniversite öğrencisine burs imkanı sağlandı.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kaya, Türkiye'nin geleceği için eğitime sağlanan desteklerin çok önemli olduğunu vurguladı. Eğitime ve öğrencilere destek için ellerinden gelen gayreti gösterme çabasında olduklarını dile getiren Kaya, "Eğitimin, bir kentin ve ülkenin geleceğini şekillendirdiğine yürekten inanıyoruz. Gönderdiğimiz her çiçeğin, her çelengin bir öğrencimizin eğitim yolculuğuna katkı sağlaması bizleri son derece mutlu ediyor. Bu katkının küçük ya da büyük olması değil, bir gencimizin hayatına umut olması bizim için asıl değerli olandır. İmkanlarımız ölçüsünde TEV ile olan bu iş birliğimizi sürdürmeye, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

TEV Trabzon Şube Başkanı Emrah Nebioğlu, Ortahisar Belediyesi'nin bu anlamlı tercihiyle gençlerin eğitim hayatına doğrudan katkı sunduğunu vurgulayarak, "Sayın Başkan'ımızın öncülüğünde, Ortahisar Belediyesi'nin desteğiyle birçok öğrencimiz eğitimine devam edebiliyor. Eğitimi önceleyen bu duyarlı yaklaşım için kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaya'ya teşekkür belgesi takdim eden Nebioğlu, Ortahisar Belediyesi'nin eğitime verdiği desteğin 2026 yılında da devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Kaya, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Burs, Son Dakika

