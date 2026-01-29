Ortahisar Belediyesi'nden Ruhsat ve Denetim İşlemlerini Kolaylaştıran Adım - Son Dakika
Ortahisar Belediyesi'nden Ruhsat ve Denetim İşlemlerini Kolaylaştıran Adım

29.01.2026 11:03  Güncelleme: 12:12
Ortahisar Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nü kurarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini daha hızlı ve düzenli hale getirdi. Artık haftada her gün hizmet veriliyor.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi bünyesinde kurulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri daha hızlı, etkin ve düzenli bir yapıya kavuşturuldu. Daha önce haftada iki gün verilen denetim hizmeti de hafta içi her gün verilmeye başladı.

Belediyecilik hizmetlerinin vatandaş ve çözüm odaklı yürütülebilmesi için çalışmalarını sürdüren Ortahisar Belediyesi, daha önce Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yapılan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinin daha hızlı, etkin ve düzenli bir yapıya kavuşturulması amacıyla Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kurdu. Böylece iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla ilgili işlemler tek elden ve hızlı bir şekilde yürütülürken, daha önce Denetim Komisyonu tarafından salı ve perşembe günleri verilen denetim hizmeti de hafta içi her gün verilmeye başladı.

"Hem zaman kaybının önüne geçilecek hem de işlemlerin daha düzenli ve hızlı şekilde yürütülmesi sağlanacak"

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyecilik işlemlerini vatandaş ve çözüm odaklı bir anlayışla yürüttüklerini belirterek, "Daha önce ruhsat işlemleri için farklı birimlere başvurmak zorunda kalan esnaf ve girişimcilerimiz artık tek bir müdürlük üzerinden bütün işlemlerini tamamlayabilecek. Böylece hem zaman kaybının önüne geçilecek hem de işlemlerin daha düzenli ve hızlı şekilde yürütülmesi sağlanacak. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüze atanan Cemal Günaydın'a yeni görevinde başarılar diliyor, Müdürlüğümüzün Ortahisar'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar da yeni uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ruhsat işlemlerinin daha kısa sürede ve tek noktadan tamamlanmasının büyük kolaylık sağladığını belirten vatandaşlar, uygulamanın hayata geçirilmesi dolayısıyla Ortahisar Belediyesi'ne ve Kaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ortahisar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi'nden Ruhsat ve Denetim İşlemlerini Kolaylaştıran Adım - Son Dakika
