Ortahisar Belediyesi'nden Kamu İhale Eğitimi - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden Kamu İhale Eğitimi

Ortahisar Belediyesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu eğitim semineri düzenledi. Seminerde, kamu ihale süreçlerinde şeffaflık ve etkinliğin sağlanması anlatıldı. Katılımcılar, ihale süreci ve mevzuat hakkında bilgi sahibi oldu.

23.02.2025 13:12  Güncelleme: 14:51
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, "4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu" eğitim seminerine ev sahipliği yaptı. Seminerde, belediyelerin satın alma ve ihale birimlerinde görevli katılımcılara, kamu ihale süreçlerinde şeffaflık, etkinlik ve mevzuata uygunluğun sağlanması anlatıldı.

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) tarafından düzenlenen "4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu" eğitim semineri, Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı.

DKBB üyesi belediyelerinin satın alma ve ihale birimlerinde görevli çok sayıda personel ile kamu kurumlarında görevli yönetici ve çalışanların katıldığı eğitim seminerinde, kamu ihale süreçlerinde şeffaflık, etkinlik ve mevzuata uygunluğun sağlanmasıyla ilgili konular anlatıldı.

Kamu İhale Uzmanı Selçuk Kahveci tarafından verilen eğitim seminerinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkeleri, ihale süreçlerinin işleyişi, ihale türleri ve mevzuata uygun uygulamalar, detaylı bir şekilde ele alındı. İnternaktif bir şekilde yapılan eğitime katılanlar, sahada karşılaştıkları sorunları paylaşarak çözüm yollarıyla ilgili Kahveci'ye çeşitli sorular yöneltti.

Seminerde, ihale hazırlık aşamaları, teklif değerlendirme kriterleri, sözleşme yönetimi, ihale denetimleri ve güncel mevzuat değişiklikleri gibi kritik konularda eğitim verildi. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için dikkat edilmesi gereken hususlar detaylandırılarak, katılımcılara uygulamalı örnekler verildi. Program sonunda, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, eğitimi veren Selçuk Kahveci'ye teşekkür ederek hediye takdim etti.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, eğitim programının, kamu kurumlarının ihale süreçlerindeki bilgi ve uygulama kapasitesini artıracağı ifade edildi. Ayrıca, açıklamada kamu hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak, yasal prosedürleri mevzuatlara uygun bir şekilde yerine getirmek için benzer içerikli eğitim programları düzenlemeye devam edecekleri belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Kamu İhale Eğitimi - Son Dakika

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