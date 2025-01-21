Ortahisar Belediyesi'nden Koruma Altındaki Çocuklara Kayak İmkanı - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden Koruma Altındaki Çocuklara Kayak İmkanı

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Ortahisar Belediyesi, koruma altında bulunan çocuklar için Zigana Kayak Merkezi'nde bir gezi düzenleyerek, sosyal ve sportif etkinlikler sunarak onların yaşamlarına neşe katmayı hedefliyor.

21.01.2025 13:33  Güncelleme: 14:12
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, Trabzon Çocuk Evleri'nde koruma altında bulunan çocuklar için kayak gezisi düzenledi. En anlamlı hizmetlerin toplumun dezavanjlı bireylerine yönelik yapılan hizmetler olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Koruma altında olan çocuklarımızın da, tıpkı diğer akranları gibi hayatın her alanında var olmasını sağlamak görevimizdir" dedi.

Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde koruma ve bakım altında bulunan çocukları için Zigana Kayak Merkezi'ne gezi programı düzenledi. Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü yetkililerinin refakat ettiği geziye Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu da katıldı. Geziye katılan çocuklar, kar yağışı ile beyaza bürünen Zigana Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi.

"Koruma altında olan çocuklarımızın hayatın her alanında var olmasını sağlamak görevimizdir"

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında toplumun bütün kesimlerine yönelik çeşitli hizmet ve destekler sunduklarını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bunların içinde en anlamlı olan hizmet ve destekler, toplumun dezavantajlı kesimlere yönelik olanlarıdır. Koruma altında olan çocuklarımızın da, tıpkı diğer akranları gibi hayatın her alanında var olmasını sağlamak görevimizdir. Bu amaçla düzenlediğimiz gezi programında, bakım ve koruma altında olan çocuklarımızın sosyal ve sportif etkinliklerle gönüllerince eğlenmesini, güzel bir gün geçirmesini amaçladık. Bu tür programlarla sosyalleşen çocuklarımızın tertemiz yüzlerindeki heyecan, mutluluk ve gülümseme, bizim için her şeyden daha önemlidir" dedi.

Kaynak: ANKA

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