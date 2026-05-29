Ortahisar Belediyesi'nden bayram ziyareti ve yardım

29.05.2026 15:23  Güncelleme: 15:45
Ortahisar Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği sosyal destek çalışmaları kapsamında şehit ailelerini, huzurevi sakinlerini, koruma altındaki çocukları ve ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret etti.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda şehit ailelerine, Köşk Huzurevi'ne ve koruma altındaki çocuklara bayram ziyareti gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın selamı ve iyi dilekleriyle koruma altındaki çocuklara kıyafet, yetişkinlere ise çikolata ve kolonya hediye etti. Başkan Kaya'ya ilgisinden ve desteklerinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, Ortahisar Belediyesi'nin kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti.

KURBAN ETİ BAĞIŞLARI, İHTİYAÇLI HANELERE ULAŞTIRILDI

Ortahisar Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında bayramın bereket ve sevincini yaşatmak amacıyla kurban kesim alanlarında bağış çadırları kurdu. Duyarlı ve hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kurban etleri, soğuk zincir sistemiyle korunarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırıldı.

"BAYRAMIN SEVİNÇ VE MUTLULUĞUNU BİRLİKTE PAYLAŞTIK"

Bayramların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren, toplumsal dayanışmayı en üst seviyeye ulaştıran çok özel zamanlar olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Kaya, "Kurban Bayramı dolayısıyla yaş almış büyüklerimizi, aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini, ziyaretçi yolu gözleyen kimsesiz vatandaşlarımızı ve koruma altındaki çocuklarımızı ziyaret ederek bayramın sevinç ve mutluluğunu paylaştık. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı kurban etlerini, ihtiyaçlı hanelerimize ulaştırdık. Ortahisar Belediyesi olarak kimsesizlerin kimsesi olmaya ve bayram sevincinin her hanede yaşanması için çalışmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, herkese sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

