Ortahisar Belediyesi'nden Mattia Ahmet Minguzzi'ye Anma Etkinliği

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde İstanbul'da uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin doğum gününü kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Ortahisar Belediyesi, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Mattia Ahmet'i doğum gününde unutmadı.

Ortahisar Belediyesi önünde düzenlenen Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali programlarında etkinliklere katılan çocukların gözlerine boya kalemiyle, Minguzzi'nin gözündeki doğum lekesi çizildi.

Çocuklar, Minguzzi'nin yaşamdan koparılmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi; mutlu, huzurlu ve güvenli bir ülkede büyümek istediklerini söyledi.