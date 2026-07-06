Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Saha Tecrübesini Artırıyor - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Saha Tecrübesini Artırıyor

06.07.2026 15:07  Güncelleme: 16:18
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Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ORTAK), doğal afetlere müdahale becerilerini geliştirmek için teorik ve uygulamalı eğitim kampı ile tatbikat düzenledi.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin Arama Kurtarma Ekibi (ORTAK), teknik becerilerini ve saha tecrübesini artırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim kampı ve tatbikat gerçekleştirdi. Ekipmanların aktif kullanımı ve zorlu saha koşullarına uyum yeteneğinin ölçüldüğü kampta, gerçek bir afet yönetim senaryosu da başarıyla uygulandı.

Deprem, sel, heyelan ve çığ gibi doğal afetlere müdahale etmek ve acil durumlara karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan ORTAK, teorik ve uygulamalı eğitimlerini sürdürüyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekip, olası afet ve acil durumlara karşı her an hazır olmak amacıyla kapsamlı bir eğitim kampı ve tatbikatı gerçekleştirdi.

Zorlu arazi ve hava koşullarına adaptasyon ve teknik arama kurtarma ekipmanlarının sahada aktif kullanımını içeren kamp ve tatbikatta, operasyonel tecrübeyi artıracak doğada yön bulma, zorlu arazi şartlarında istasyon kurulumu, telsiz haberleşmesi ve hayat kurtarma ekipmanlarının kullanımı gibi konularda pratik eğitimler gerçekleştirildi. Kampın sonunda ekipler, gerçek bir afet yönetim senaryosunu da başarıyla uyguladı.

"DOĞAL AFETLERE KARŞI HER AN HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Eğitim kampı ve tatbikat programında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Türkiye'nin yüksek riskli bir doğal afetler ülke olduğuna dikkati çekti. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin de heyelan ve sel gibi afetlerin Türkiye'de en yoğun görüldüğü merkezlerin başında geldiğini hatırlatan İskender, "Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için oluşturduğumuz Arama Kurtarma Ekibimiz ORTAK, belirlenen program doğrultusunda hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitimlerini sürdürüyor. Başkanımız Sayın Ahmet Kaya da ORTAK Ekibimizin her an göreve hazır olmasını çok önemsiyor ve çalışmaları yakından takip ediyor. Bu amaçla düzenlediğimiz eğitim kampımızda ekibimiz, arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan teknikler, ekipmanların etkin ve güvenli kullanımı ve olaylara müdahale yöntemleri konularında çok yararlı bir eğitimler aldılar ve tatbikatlar gerçekleştirdiler. ORTAK ekibimiz artık her zamankinden daha çok göreve hazırdır" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Şenay Karakaş da belediye çalışanlarından gönüllü olarak oluşturulan ORTAK ekibinin, büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi. ORTAK'ın her an göreve hazır olması için eğitimlerin büyük önem taşıdığını dile getiren Karakaş, bu amaçla düzenlenen eğitim kampının son derece yararlı geçtiğini ve ekiplerin bilgi, beceri ve koordinasyon yetkinliklerini artırdığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, Yerel Yönetim, Ortahisar, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Saha Tecrübesini Artırıyor - Son Dakika

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