Ortahisar Belediyesi'nden Özel Bireylerin Hayata Aktif Katılımını Destekleyen Etkinlik: "Neşeli Saatler" - Son Dakika
Ortahisar Belediyesi'nden Özel Bireylerin Hayata Aktif Katılımını Destekleyen Etkinlik: "Neşeli Saatler"

25.01.2026 11:03  Güncelleme: 13:08
Ortahisar Belediyesi, özel gereksinimli çocuklar ve anneleri için düzenlediği 'Neşeli Saatler' etkinliği ile sosyal entegrasyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlikte özel bireyler oyunlar oynayarak eğlendi ve anneleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, özel bireylerin hayata aktif katılımını destekleyen ve sosyal entegrasyonunu güçlendiren bir etkinlik başlattı. "Neşeli Saatler" adıyla düzenlenen etkinliğe anneleriyle katılan özel bireyler, keyifli oyunlar eşliğinde eğlendi.

Ortahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda dezavantajlı grupların sosyal hayata daha fazla dahil olması amacıyla özel gereksinimli çocuklar ve anneleri için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Lisansız İnsan Derneği iş birliğinde "Neşeli Saatler" adıyla Cevahir AVM Play Plus'ta gerçekleştirilen etkinlik ile özel gereksinimli çocuklar, anneleri ile birlikte oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, özel bireylerin hayata aktif katılımını destekleyen uygulamalara büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Amacımız çocuklarımızın ve kıymetli annelerimizin yüzünü güldürmek ve gönüllere dokunmaktır. 'Neşeli Saatler' gibi etkinliklerle çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu artırırken, annelerimizle de güçlü bir bağ kuruyoruz. Özel bireylerimizin yaşam kalitesini artıran, sosyal entegrasyonlarını güçlendiren ve onları toplumsal yaşama daha etkin biçimde katılmaya teşvik eden bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe katılan anneler de Ortahisar Belediyesi'nin dezavantajlı gruplar için düzenlediği etkinliklerden ve sunduğu desteklerden son derece memnun olduklarını belirterek, Başkan Kaya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Engelliler, Ortahisar, Güncel, Son Dakika

