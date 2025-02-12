Ortahisar Belediyesi'nden Sevgililer Günü Nostalji Konseri - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden Sevgililer Günü Nostalji Konseri

Ortahisar Belediyesi, Sevgililer Günü'nü 70'li, 80'li ve 90'lı yılların hit şarkılarıyla kutlayacak. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, tüm vatandaşları nostalji dolu bir konsere davet etti.

12.02.2025 13:56
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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü, 70'li, 80'li ve 90'lı yılların sevilen şarkıları ile kutlayacak. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Seven, sevilen ve sevginin değerini bilen bütün vatandaşlarımızı, sevginin ve müziğin buluşacağı Nostalji Konseri'mize davet ediyorum" diye konuştu.

Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, müzikseverlerin hafızasında derin izler bırakan 70'li, 80'li ve 90'lı yılların sevilen şarkılarının seslendirildiği Nostalji Konserleri'nin ikincisini, Çok Amaçlı Salonu'nda 14 Şubat Cuma günü saat 16.00'da düzenleyecek.

Konserde Zühal Dülger 'Gesi Bağları', Mustafa Boztürk 'Ellerini Çekip Benden', İlkay Yavuz 'Yolun Sonu Görünüyor', Hamdi Ali Gazioğlu 'Divane Aşık Gibi', Ayten Cansız 'Karadır Kaşların Ferman Yazdırır' ile 'Mevlam Birçok Dert Vermiş', Vecdi Bülent Çiftçi 'Hastane Önünde İncir Ağacı' ile 'Bağa Gel Bostana Gel', Hüseyin Şılbır 'Bahça Duvarından Aştım' ile 'Dalgalandım da Duruldum', Fatih Yavuz 'Uyan Sunam Uyan', Ali Kemal Mumcu 'İki Keklik Bir Kayada Ötüyor', Salim Önder 'Ormancı' ile 'Urfalıyam Ezelden' türkülerini seslendirecek.

Sevgililer Günü'nü kutlayan Başkan Kaya, tüm vatandaşları konsere davet ederek, "Sevgililer Günü'nü çok daha anlamlı kılacak Nostalji Konserimizle, hepimizin hafızalarında derin izler bırakan, bizleri geçmişe ve anılarımıza götüren şarkılara yolculuk yapacağız. Bu eşsiz şarkıları seslendiren sanatçılarımıza eşlik edecek ve birlikte çok güzel bir gün geçireceğiz. Seven, sevilen ve sevginin değerini bilen bütün vatandaşlarımızı, sevginin ve müziğin buluşacağı Nostalji Konseri'mize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Sevgililer Günü Nostalji Konseri - Son Dakika

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