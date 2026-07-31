Ortahisar Belediyesi’nden “Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu”na renk katan yenilik - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi’nden “Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu”na renk katan yenilik

Ortahisar Belediyesi’nden “Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu”na renk katan yenilik
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Ortahisar Belediyesi, Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nda oluşturduğu yeni şelale ile bölgeye görsel bir şölen kazandırdı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Gürül gürül akan şelalemiz, seyir terasımıza ve yürüyüş yolumuza renk katacak" dedi.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nda oluşturduğu yeni şelale ile bölgeye görsel bir şölen kazandırdı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Gürül gürül akan şelalemiz, seyir terasımıza ve yürüyüş yolumuza renk katacak" dedi.

Ortahisar Belediyesi'nin Boztepe yamaçlarında yer alan sosyal tesisi Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu, hayata geçirilen peyzaj ve altyapı yenilikleriyle turistlerin ve kent sakinlerinin odağı haline geldi. Tesisin kayalık bölümünde devreye alınan yapay şelale, ziyaretçilere yeni bir fotoğraf çekim alanı sunuyor.

Kent ve deniz manzarasını bir arada sunan tesiste hizmet kalitesini artırmaya yönelik adımlar atan Ortahisar Belediyesi, yürüyüş yolunun estetik görünümünü güçlendirmek amacıyla kayalık alana şelale inşa etti. Tesis bünyesinde daha önce faaliyete geçirilen Seyir Restoran ve Teras Tatlıcısı ile gastronomi çeşitliliği artırılırken, yeni şelale düzenlemesi de ilk günlerden itibaren ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

BAŞKAN KAYA: "MANZARANIN TADINA ÇIKARIN"

Yapılan değişiklikleri inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Kaya, oluşturulan şelalenin, mekana çok yakıştığını belirtti. Başkan Kaya, "Trabzon'umuzu kartallar gibi tepeden gördüğünüz Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nda birbirinden güzel yenilikler yapıyoruz, misafirlerimizin ilgisini çekecek fotoğraf çekim alanı oluşturuyoruz. Son olarak da seyir terası ve yürüyüş yolumuzda yer alan kayalık bölgede bir şelale oluşturduk. Gürül gürül akan şelalemiz, tesisimize renk katacak. Bütün hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu güzel mekanı görmeye, manzaranın tadını çıkarmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi’nden “Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu”na renk katan yenilik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi’nden “Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu”na renk katan yenilik - Son Dakika
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