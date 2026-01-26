Ortahisar Belediyesi Personelinden Burs Kampanyasına 721 Bin TL Destek… Belediye Başkanı Kaya: "Dalga Dalga Büyüyen Bir Dayanışma Örneği Sergiliyoruz"

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi personeli, eğitim sürecinde ekonomik zorluk yaşayan üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla başlatılan burs kampanyasına 721 bin TL katkı sağladı. Desteğin çok değerli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Şu anda Ortahisar Belediyesi olarak 107 öğrencimize ayda 2 bin lira destek sağlıyoruz. Bu, gönüllük esasıyla, dayanışma ve yardımlaşma bilinciyle yapılabilecek bir iştir. Dalga dalga büyüyen bir dayanışma örneği sergiliyoruz" dedi.

Başkan Kaya'nın öncülüğünde, ekonomik zorluk yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan burs kampanyası, kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve burs alan öğrenci sayısı 107'ye ulaştı. Hayırseverlerin desteğiyle sağlanan katkılarla 46 ayrı üniversitede öğrenim gören 107 öğrenciye, her ay 2 bin lira burs desteği sağlanıyor.

Desteklerin artarak devam ettiği burs kampanyasına Ortahisar Belediyesi personelinden de anlamlı bir katkı geldi. Kampanyayı sahiplenen Ortahisar Belediyesi çalışanları, sağlanan her bağışın, bir öğrencinin hayallerini gerçekleştirmesine ve geleceğini inşa etmesine yardımcı olacağının bilinciyle kampanyaya 721 bin TL destek sağladı. Toplanan bağış, birim müdürleri tarafından Kaya'ya teslim edildi.

Burs kampanyasına Ortahisar Belediyesi personelinin gösterdiği sahiplenme ve duyarlılığın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Kaya, sağlanan katkılar için teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Yola çıkarken arkadaşlarıma maaşımızdan kime ne kadar faydamız olabileceğini düşünmemizi söylemiştim, sağ olsunlar hep birlikte bu işe ilk adımı attık. Ortahisar Belediyesi ailemiz büyük bir dayanışma örneği göstererek bu kıymetli kampanya için harekete geçti. Personelimiz çoluk çocuğunun rızkı olan maaşlarının bir kısmını, üniversite öğrencilerimiz için vererek çok ulvi, çok erdemli bir davranışa imza attı. Şu anda Ortahisar Belediyesi olarak 107 öğrencimize ayda 2 bin lira destek sağlıyoruz. Bu, gönüllük esasıyla, dayanışma ve yardımlaşma bilinciyle yapılabilecek bir iştir. Bu iyilik hareketini bütün çalışma arkadaşlarımız sahiplendi ve bu güzel dayanışma orta çıktı. Dalga dalga büyüyen bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarıma katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."