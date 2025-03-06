Ortahisar Belediyesi Ramazan Denetimlerini Sıkılaştırdı - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Ramazan Denetimlerini Sıkılaştırdı

Ortahisar Belediyesi, ramazan ayı sebebiyle gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hijyen, son kullanım tarihi ve fiyat kontrolü gibi konularda denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

06.03.2025 12:04  Güncelleme: 13:17
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Halkımızın ramazanda rahat, huzurlu ve hijyenik bir ortamda alışverişlerini yapabilmesi için gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde denetimlerimizi artırdık" dedi.

Ortahisar Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ramazan ayında sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat denetimleri yapıyor, üretim tesislerini sıkı bir şekilde denetliyor. Denetimlere Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de katılıyor.

Et ve et ürünlerinin üretim ve satışının yapıldığı imalathaneler başta olmak üzere, gıda sektöründe hizmet veren işletmelerde denetim yapan ekipler, et ürünleri için veteriner sevk raporlarını kontrol etti. Ruhsat, vergi levhası, yangın söndürücü, tartı muayenesi ve fiyat tarifesi denetimleri de yapan ekipler, işletme yöneticilerini, gördükleri eksiklikler konusunda uyardı. Kasap ve şarküteri reyonlarında, ürünlerin son kullanım tarihlerini ve muhafaza şartlarını inceleyen ekipler, hijyen ve genel temizlik denetimi de yaptı. Tespit edilen eksikliklere yönelik işlem yapılırken, eksikliklerin giderilmesi gerektiği ve denetimlerin tekrarlanacağı hatırlatıldı.

"Denetimlerimiz aralıksız devam edecek"

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Belediye olarak halkımızın sofrasına giden ürünlerin güvenilirliğini çok önemsiyoruz. Bunun için Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yıl boyunca düzenli denetimler yapıyor. Ramazan ayında bilhassa gıda alışverişlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle denetimlerimizi daha da artırdık. İlgili kurumların da katılımıyla yapılan denetimlerde, üretim ve satış kurallarına uymayan işletmelere tespit edilen eksilikler bildiriliyor, gerekli görülmesi halinde işlem yapılıyor. Halkımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda, alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimiz aralıksız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi Ramazan Denetimlerini Sıkılaştırdı - Son Dakika

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