Ortahisar'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Eğleniyor ve Öğreniyor - Son Dakika
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Ortahisar'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Eğleniyor ve Öğreniyor

Ortahisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyerek bayram coşkusunu artırıyor. Çocuk Kitap Fuarı ve festivalde tiyatro gösterileri, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli atölyelerle dolu bir program sunuluyor.

21.04.2025 16:23  Güncelleme: 17:35
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, çocukların eski günlerdeki gibi doyasıya kutlayabilmesi için birbirinden eğlenceli ve bilgilendirici çeşitli etkinlikler hazırladıklarını söyledi. Etkinliklere katılan Kaya, çocukların heyecan ve mutluluğuna ortak oldu.

Ortahisar Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali, eğlendirici ve bilgilendirici programlarla devam ediyor. Çadır etkinlikleri, çizgi film kahramanları Elsa ve Örümcek Adam'ın yer aldığı çocuk eğlenceleri, uzay çadırı deneyimi, tiyatro gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, dans ve müzik hareketleri, gezici doğa tarihi müzesi gibi etkinliklere katılan yüzlerce çocuk hem eğleniyor, hem de öğreniyor.

Etkinliğe katılan çocuklar, kitap fuarına da büyük ilgi gösteriyor. Fuarda sergilenen kitapları büyük bir merak ve ilgiyle inceleyen çocuklar, beğendikleri kitapları satın alıyor, yazarların söyleşilerine ve imza günlerine de katılıyor.

Tiyatro oyunlarının da yer aldığı etkinliklerde bugün, Keloğlan'ın Altınları adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Çeşitli okullardan gelen çok sayıdaki öğrenci, oyunu büyük bir ilgiyle izlerken, Kaya da çocukların heyecanına ortak oldu.

"Sizlerin doya doya bir bayram yaşamanız için bu yıl çok özel etkinlikler hazırladık"

Bütün çocukları etkinliklere katılmaya davet eden Başkan Kaya, şunları kaydetti:

"Sevgili yavrularım, sizlerin de bildiği gibi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına girdik. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider. O yüzden Atamızla gurur duyuyoruz, O'nu saygıyla ve minnetle anıyoruz. Sizlerin de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak sizlerin doya doya bir bayram yaşamanız için bu yıl çok özel etkinlikler hazırladık. Belediyemiz bünyesinde kitap fuarından tiyatral gösterilere, bilim müzesinden yüz boyama etkinliklerine kadar, daha birçok etkinliğin içinde bulunduğu bir çocuk bayramı şenliği düzenledik. Bütün arkadaşlarınıza, büyüklerinize söyleyin sizleri 10 gün boyunca burada ağırlamak istiyoruz. Özellikle 23 Nisan günü çuval yarışı, kaşıkta yumurta taşıma yarışı yapacağız. Bizlerin çocukluğumuzda kutladığımız görkemde ve güzellikte bir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapacağız. Sizleri burada görmek istiyoruz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum, bayramınızı kutluyorum."

Öte yandan belediye ana hizmet binasının -2. katındaki çok amaçlı salonda, 21-25 Nisan tarihleri arasında 10.30 ve 12.30 saatlerinde Böbürlü Kral, Tilki ile Maymun, Keloğlan'ın Altınları, Konuşan Hindi adlı oyunlar sahnelenmeye devam edecek.

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Kaynak: ANKA

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