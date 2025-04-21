Ortahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yüzme yarışları ve eğitsel oyunlardan eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Şenliğe katılan 150 çocuk, yeteneklerini göstermek için kıyasıya yarıştı.

Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "23 Nisan Şenlik Yarışları ve Eğitsel Oyunlar", Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde yapıldı. Bayrak yarışı, itme kapışması ve top toplama kategorilerinde yapılan etkinlikte, 6-7 ve 8-9 yaş aralığındaki minik sporcular, yeteneklerini göstermek üzere kıyasıya mücadele etti. Velilerin de büyük ilgi gösterdiği ve alkışlarla destek verdiği minik yüzücülere, yarışmaların sonunda madalya ve cesaret belgeleri verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bayramın tıpkı eski günlerde olduğu gibi büyük bir coşkuyla kutlanması için çocuk festivali, çocuk kitap fuarı ve yüzme şenlikleri gibi hem eğlenceli hem de eğitsel pek çok etkinlik hazırladık. Yüzme şenliğimiz de, minik yüzücülerimizin yeteneklerini sergilediği, yarışırken eğlendikleri güzel bir etkinlik oldu. Şenliğimize katılan minik sporcularımızı tebrik ediyor, bütün çocuklarımızın bayramlarını kutluyoruz" dedi.