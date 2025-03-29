Ortahisar'da Sıfır Atık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Ortahisar'da Sıfır Atık Günü Etkinliği Düzenlendi

Ortahisar Belediyesi, Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenleyerek çocuklara çevre bilincini aşılamak ve sıfır atık yönetiminin önemini vurgulamak amacıyla atıkların geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgi verdi.

29.03.2025 15:41  Güncelleme: 16:22
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde doğa ve hayvan sevgisine teşvik etmek amacıyla 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

Ortahisar Belediyesi, "sıfır atık yönetimi" ile ilgili yürüttüğü eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla Ortahisar Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde bir etkinlik dezenlendi. Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımları Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, meclis üyeleri, birim müdürleri ve Yeşiltepe İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Toprağı ve suyu kirleten atık malzemeler konusunda bilgiler verildi

Ortahisar Belediyesi tarafından sahiplenilen "mavi" ve "yeşil" isimli iki köpeğin, sıfır atık ve iklim değişikliği projelerinin simgeleri olarak yer aldığı etkinlikte, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü mühendisleri, öğrencilere sıfır atık projesinin içeriği, atıkların geri dönüşüm süreçleri ve ekonomiye kazandırılması, çevreyi kirleten kimyasal atıklar, havayı, toprağı ve suyu kirleten atık malzemeler konusunda bilgiler verdi. Atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanmasının önemini anlattı.

"Çocuklarımıza küçük yaşta çevre bilincini kazandırmak amacıyla bu etkinlikleri düzenliyoruz"

Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, küresel kirlilik ve bunun yol açtığı küresel ısınma dolayısıyla dünyanın karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat çekti. Dünyanın bu tehlikelerden korunarak varlığını sürdürmesi için atık yönetiminin önemine işaret eden İskender, "Atıklarımızı bilinçli bir şekilde toplamalı, kaynağında ayrıştırmalı ve yeniden kullanmak için dönüştürmeliyiz. Doğal kaynaklarımızın her geçen gün azaldığını ve bunun sürdürülebilir olmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Bunun yolu da eğitimden, bilinçlenmeden ve doğru atık yönetiminden geçiyor. Ortahisar Belediyesi olarak çocuklarımıza küçük yaşta çevre bilincini kazandırmak amacıyla bu etkinlikleri düzenliyoruz. Mavi ve yeşil isimli patili iki dostumuz da, çevre eğitimlerimizin sembolü, duyarlılığımızın simgeleri olacak. Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutluyor, bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Geri dönüşümünü ve yeniden kullanımını hedefleyen bir yaklaşımdır"

Atık yönetiminin çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Kazan ise "Sıfır atık uygulamaları, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını, geri dönüşümünü ve yeniden kullanımını hedefleyen bir yaklaşımdır. Atık yönetimi ve geri dönüşüm, karbon salınımını azaltarak küresel ısınmaya karşı mücadelede önemli bir adım oluşturmaktadır" diye konuştu.

"Geri dönüşümünü ve yeniden kullanımını hedefleyen bir yaklaşımdır"

Projenin, geleceğe daha temiz, dengeli ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için sıfır atık yaklaşımını yaymayı hedeflediğini dile getiren Kazan, 'mavi' ve 'yeşil' isimli iki köpeğin, eğitim çalışmalarının çevre dostu yüzleri olacağını belirtti. Kazan, "Çocuklar ve gençler, bu iki köpek aracılığıyla atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümün önemi hakkında bilgilendirilecekler. Atıkların doğaya verdiği zararlar, metan gazının küresel ısınmaya etkisi ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları gibi konularda farkındalık yaratılacak. Bu eğitimler, sadece çevreyi koruma amacı taşımakla kalmayıp, aynı zamanda toplumda doğa ve hayvan sevgisinin pekiştirilmesine de yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ortahisar, Güncel, Sağlık, Yaşam, Çevre, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar'da Sıfır Atık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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