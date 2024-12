Ortanca Çocuklar Daha İşbirlikçi

Güncel

Kanadalı bilim insanları tarafından 700 binin üzerinde gönüllüden toplanan verilerle yapılan çalışma, ortanca çocukların kardeşlerinden daha işbirlikçi olduğunu ortaya koydu.

The Guardian gazetesinin haberine göre, kardeşler arasındaki sıralamanın kişiliği şekillendirmeye yardımcı olup olmadığına yönelik onlarca yıl süren tartışmaların ardından Kanadalı bilim insanları, doğum sırası, aile büyüklüğü ve kişilik üzerinde şu ana kadar yapılan en büyük çalışmalardan birine imza attı.

Psikoloji alanında çalışan Ontario'daki Brock Üniversitesinden Prof. Dr. Michael Ashton ve Alberta'daki Calgary Üniversitesinden Prof. Dr. Kibeom Lee, 700 binden fazla gönüllüden veri topladı ve ortanca çocukların işbirliği için önemli görülen özelliklerde kardeşlerinden daha yüksek puan aldığını belirledi.

Ashton ve Lee, ilk doğan kardeş, ortanca çocuk, en küçük çocuk ya da tek çocuk olup olmadıkları hakkında bilgi veren ve İngilizce konuşan 700 binden fazla kişinin bildirdiği kişilik özelliklerini analiz etti.

Araştırmada 75 bin gönüllüden oluşan ayrı bir grup da aynı soruları, çocuk sayılarıyla birlikte cevaplandırdı.

Daha fazla kardeşi olan kişilerin, işbirliği ile bağlantılı olarak uyumluluk, dürüstlük, tevazu ya da başkalarına karşı adil ve samimi olma konusunda daha yüksek puan alma eğiliminde olduğu görüldü.

Ortanca çocuklar, ilk doğanlardan ve en küçük kardeşlerden biraz daha yüksek puan alarak işbirliği konusunda öne çıktı.

Doğum sırası ve kardeş sayısı, kişilik özellikleri düzeylerini etkiliyor

Araştırmada, aynı özellikler için alınan puanların daha fazla çocuklu ailelerde daha yüksek olduğu görüldü. Bu durum insanların daha büyük bir grubun parçası olarak yetiştirildiklerinde işbirlikçi bir kişilik geliştirmelerinin daha olası olabileceğine işaret ediyor.

Prof. Dr. Lee, yaptığı açıklamada, "Belirli bir bireyin kişiliği hakkında doğum sırasına ya da aile büyüklüğüne bakarak fazla bir şey söyleyemezsiniz. Ancak birçok bireyle bu çalışmayı yaptık ve bir ortalama elde ettik. Bu ortalamadaki doğum sırası veya aile büyüklüğüne bakarak bireylerin kişiliği hakkında belirgin farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Yazarlar, daha fazla kardeşe sahip olmanın daha işbirlikçi bir kişiliği teşvik ettiğini, ortanca çocuk olmanın da küçük ve büyük kardeşlerle iyi bağlar kurmayı gerektirdiğini vurguladı. Dolayısıyla kişilik özellikleri düzeylerinin doğum sırası ve kardeş sayısı büyüklüğüyle ilgili olarak farklılık gösterdiğini belirten yazarlar, araştırmada bunun da ortaya konulduğunu kaydetti.

Araştırmanın bulguları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.