Ortaoba Karpuzu Hasadı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, ata tohumundan yetiştirilen Ortaoba karpuzunun hasat programına katıldı.

Merkeze bağlı Ortaoba köyünde düzenlenen programa katılan Çiçekli, ekim yapılan alanda hasat yaptı, ata tohumu kullanılarak yetiştirilen karpuz hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut'tan bilgi aldı.

Çiçekli ve beraberindekiler, hasadın ardından köy merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Süleyman Kazanç ve vatandaşlar katıldı.