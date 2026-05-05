Ortaokul Öğrencisinden Akıllı Yangın Sistemi
Ortaokul Öğrencisinden Akıllı Yangın Sistemi

Ortaokul Öğrencisinden Akıllı Yangın Sistemi
05.05.2026 18:48
Muhammet Umut Ocak, yangınları önlemeyi hedefleyen akıllı tahliye sistemi geliştirdi.

Sakarya'da yaşayan ortaokul öğrencisi Muhammet Umut Ocak, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangından etkilenerek can kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen akıllı yangın tahliye sistemi geliştirdi.

Kaynarca Fatih Ortaokulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi Ocak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Girişimci İşadamları Vakfı tarafından organize edilen "Fikirden Girişime Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları"na katılmaya karar verdi.

Ocak, 21 Ocak 2025'teki otel yangınından etkilenmesi üzerine, yangın anında hayati öneme sahip güvenli tahliye konusunda danışman öğretmeni Ömer Karayumak ile geliştirdikleri "Akıllı Yangın Tahliye Sistemi" projesiyle yarışmada birinci oldu.

Yangın anında özellikle büyük okullar, hastaneler, oteller veya karmaşık yapılarda yaşanan panik, yön karmaşası ve görüş kaybına çözüm üretmek amacıyla geliştirilen sistem, duman sensörleri, zemin seviyesine yerleştirilen LED yönlendirme lambaları ve yapay zeka destekli karar mekanizmasından oluşuyor.

Yangın sırasında dumanlı bölgeyi kırmızı, güvenli bölgeyi yeşil ışıkla belirleyen sistem, oluşturduğu güvenli rotayla bu duruma maruz kalanları yapılardan güvenle tahliye etmeyi amaçlıyor.

"Projemin büyük yapılar ve kamu alanlarında kullanılmasını amaçlıyorum"

Ocak, AA muhabirine, Bolu'daki otel yangınında yaşamını yitirenlere çok üzüldüğünü, bu ve benzeri yangınlarda can kaybının yaşanmaması adına proje geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

Okul duvarına asılı "Fikirden Girişime Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları" yarışması duyurusunu gördüğünü ve projesini öğretmenine sunduğunu belirten Ocak, daha sonra çalışmayı geliştirdiklerini kaydetti.

Ocak, projesinde üç duman sensörü, LCD ekran, ses modülü ve 120 adet "adreslenebilir" LED olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu proje yazılımının içine yapay zeka işlemli bir kod yerleştirdim. Bu kod sayesinde sistem anında tepki veriyor. Mesela duman sensörlerinden duman algıladığı zaman o bölgenin LED'lerini kırmızıya çeviriyor. Kırmızı renk 'Buraya girme, burada yangın (duman) var.' demek oluyor. Güvenli bölge ise yeşil renk olarak yanıyor. Yangın anında yeşil rengi takip ederek çıkışa ulaşabiliyorsunuz."

Projesinin yarışmada birincilik ödülü aldığını dile getiren Ocak, "Projemi daha da geliştirerek büyük yapılarda ve kamu alanlarında kullanılmasını amaçlıyorum." diye konuştu.

"Yangında oluşabilecek can kayıplarını en aza indirmeyi çalışıyoruz"

Proje danışmanı öğretmen Karayumak, afişi gören Umut'un kendisine ilettiği fikre destek vererek yarışmaya katıldıklarını anlattı.

Projenin, insanların yangın esnasında duman zehirlenmesinden kurtulabilmesi için hızlı tahliyeyi sağlayan bir sistem olduğunu belirten Karayumak, "Son yıllarda yaşanan yangınlar, buna ihtiyaç olduğunu gösterdi. Sensörler dumanı algıladığı takdirde hızlı şekilde rota oluşturuyor. Bu rotalar bizi dinamik şekilde güvenli bölgeye yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Karayumak, projenin amacının, insanları hızla tahliye etmek olduğunu vurgulayarak, "İnsanları bir an önce o binadan güvenli alana uzaklaştırmak. Burada yangını söndürmüyoruz ama yangında oluşabilecek can kayıplarını en aza indirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
