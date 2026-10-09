Ortaokulda 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ortaokulda 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Ortaokulda 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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BURSA’nın Kestel ilçesindeki ortaokulda, ders sırasında rahatsızlanan 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Kestel ilçesindeki ortaokulda, ders sırasında rahatsızlanan 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Sardunya Sokak Ortaokul Caddesi'nde eğitim veren Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu'nda iddiaya göre 2 öğrenci ders sırasında rahatsızlandı. İhbarla okula sağlık ekipleri sevk edildi. 10 öğrencinin daha kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Öğrenciler zehirlenme şüphesiyle öğretmenleri tarafından okulun bahçesine çıkarıldı. İhbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Haberi alan veliler de okula geldi.

12 öğrenci ambulanslarla kaldırıldıkları Kestel Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibinin okulda yaptığı incelemede doğal gaz ve kimyasal madde izine rastlanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
ZehirlenmeGüvenlikKestelGüncelSon Dakika

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