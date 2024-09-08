Örümcek Adam, Kırklareli\'nde Çocuklara Moral Verdi

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Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç, Kırklareli'ne geldi.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye giderek çocuklara ücretsiz gösteriler sunan Koç, "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştiriyor.

Koç, 40. durağı Kırklareli'nde ilk olarak halk pazarını gezdi, kendisini gören çocuk ve yetişkinler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuklar ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Koç, tezgahın başına geçerek tarhanalık biber satışı yaptı.

"Örümcek Adam", daha sonra yufkacı tezgahında yufka sarmayı öğrendi.

Millet Bahçesi'ni gezen Koç, garın önündeki esnafla sohbet edip çocuklarla fotoğraf çektirdi, garda sergilenen trene bindi.

Kentin ilk yerleşim yeri Yayla Mahallesi'ndeki tarihi yapıları gezen Koç, parklardaki çocuklarla oynadı.

"İhtiyacı olanlara, evsizlere iyilikler yapmak istiyorum"

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye'yi gezdiğini söyledi.

İlk çalışmasına 6 Şubat depremlerinde başladığını anlatan Koç, deprem bölgesinde çocuklara "Örümcek Adam" kostümüyle moral verdiğini dile getirdi.

Kırklareli'ni çok sevdiğini ve insanlarının sıcakkanlı olduğunu ifade eden Koç, "İhtiyacı olanlara, evsizlere iyilikler yapmak istiyorum. Elimden geleni yapmak istiyorum. Çocuklarımızın geleceklerine basamak olmak istiyorum." dedi.

Her ilde ayrı ilgi gördüğünü belirten Koç, bundan sonra gideceği kentlerde yetim çocuklarla buluşmak istediğini anlattı.