Osaka'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Kyodo ajansının haberine göre, Osaka kentinde bıçaklı saldırıda bulunuldu.
Polis, saldırıda 17 yaşındaki bir gencin öldürüldüğünü, 2 gencin de yaralandığını açıkladı.
20'li yaşlarındaki saldırganın kısa sürede yakalandığını bildiren polis, taraflar arasında bir tartışma çıktığını ve şüphelinin, saldırıya uğrayan kişileri önceden tanıdığını belirtti.
