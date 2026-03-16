Oscar Ödülleri'nde Filistin ve Göçmenlik Vurgusu

16.03.2026 13:07
98. Oscar Ödülleri'nde sanatçılar, Filistin'e destek ve göçmenlik politikalarına eleştirilerde bulundu.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 98. Oscar Ödülleri'nde Filistin'e desteklerini sergileyen ve Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına tepki gösteren sanatçılar öne çıktı.

"Oscar Ödülleri" olarak da bilinen, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden 98. Akademi Ödülleri, Los Angeles kentindeki Dolby Theatre'da sahiplerine teslim edildi."

Törende "En İyi Belgesel" ödülünü kazanan "Mr Nobody Against Putin" filminin yönetmenleri David Borenstein ve Pavel Talankin, yaptıkları konuşmalarda ABD'deki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin faaliyetlerine dikkati çekti.

Borenstein, hükümetin politikalarını eleştirerek, "Hükümet, büyük şehirlerimizin sokaklarında insanları öldürdüğünde biz de buna suç ortağı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Herkesin ahlaki bir tercihle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Borenstein, "Tek bir kişi bile düşündüğünden daha güçlü olabilir." dedi.

Javier Bardem'den "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı

"The Voice of Hind Rajab" filminin oyuncuları Saja Kilani ve Amer Hlehel ile "Bridgerton" dizisinin oyuncusu Charithra Chandran, törende "Sanatçılar Ateşkes İçin" yazılı rozetle Gazze'de ateşkes çağrısında bulunanlar arasında yer aldı."

Ödül töreninde "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıkan İspanyol oyuncu Javier Bardem de konuşmasında "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı attı. Bardem'in sözleri, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Filmin diğer yönetmeni Talankin de "Geleceğimiz ve tüm çocuklarımız adına bütün bu savaşları hemen durdurun." çağrısında bulundu.

"Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday gösterilen "The Voice of Hind Rajab (Hind Rajab'ın Sesi)" filminin başrol oyuncusu Filistinli Motaz Malhees de ABD'nin seyahat kısıtlamaları nedeniyle törene katılamayan isimler arasında yer aldı."

"En İyi Kısa Belgesel" kategorisinde aday gösterilen yapımın konusu olan İranlı Sara Shahverdi, ABD'nin vize yasağı sebebiyle Oscar törenine katılamadı."

Malhees, "Filistin vatandaşlığı" nedeniyle ödül törenine katılamayacağını açıklamıştı

"The Voice of Hind Rajab" filminin oyuncusu Filistinli Malhees, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin vatandaşlığım yüzünden ABD'ye girişime izin verilmiyor. Bu, üzüyor ama gerçek şu: Bir pasaportu engelleyebilirsiniz ancak bir sesi susturamazsınız. Ben bir Filistinliyim, gurur ve onurumla ayakta duruyorum." ifadelerini kullanmıştı."

Malhees, "The Voice of Hind Rajab" filmi için de "Hikayemiz, her türlü engelden daha güçlü ve duyulacaktır." yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA

