Oslo'da ABD Büyükelçiliği'nde Patlama

Norveç'in başkenti Oslo'daki ABD Büyükelçiliği'nde 8 Mart gecesi meydana gelen patlamaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Norveç'te yayın yapan NRK, 8 Mart'ta yerel saatle gece yarısı 01.00 sularında ABD Büyükelçiliği'nde meydana gelen patlamaya ilişkin önce 3 kardeşin, sonra da annelerinin gözaltına alındığını belirtti.

Kardeşlerden en küçüğünün suçlamaları kabul ettiği ifade edilirken, diğer kardeşlerin serbest bırakılmayı talep ettiği aktarıldı.

NRK, gözaltına alınan 4 kişinin bugün mahkemeye çıkacağını ve terör saldırısı düzenlemek suçundan tutuklu yargılanmalarının talep edileceğini kaydetti.

Bu arada, 8 Mart'taki patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığı belirtilmiş, ölü ya da yaralı olmadığı ifade edilmişti.