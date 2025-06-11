Oslo'da İran-ABD Nükleer Müzakereleri Görüşüldü

Mısır, İran ve Umman dışişleri bakanları, Norveç'in başkenti Oslo'da yaptıkları toplantıda İran ve ABD arasındaki nükleer programa dair müzakerelerdeki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Oslo'da düzenlenen Oslo Barış Forumu oturumları çerçevesinde bir araya geldi.

Görüşmede Abdulati, "ülkesinin önceliğinin bölgede tırmanan gerginliğin sükunete kavuşturulması" olduğunu söyledi.

Bölgesel krizlere yönelik çözüm yollarında şiddete yer olmadığının altını çizen Abdulati, Mısır'ın Washington ile Tahran arasında yürütülen nükleer programa ilişkin görüşmeleri desteklediğini kaydetti.

Açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İran ve Ummanlı meslektaşlarının konuya ilişkin görüşlerini dinledi ve diplomatik kanallar üzerinden diyaloga devam etmek konusunda her iki ülkenin de ısrarlı olduğuna dikkati çekti.

Abdulati, Umman Sultanlığı tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Oslo Barış Forumu oturumlarına katılmak üzere Norveç'e giden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan da İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Oslo'da bir araya geldi. İki bakan görüşmede, bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İlki 2013'te gerçekleştirilen Oslo Barış Forumu (Oslo Forum), dünya genelinde çatışmaların çözümü ve barış süreçlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen yüksek düzeyli diplomatik toplantılar, Norveç Dışişleri Bakanlığı ve Cenevre merkezli HD (Centre for Humanitarian Dialogue) tarafından her yıl Norveç'in başkenti Oslo'da organize ediliyor.