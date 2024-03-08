Oslo\'nun en işlek caddesi ramazan dolayısıyla süslendi

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Norveç'in başkenti Oslo'nun en işlek noktalarından Radhusplassen Caddesi, ilk kez ramazan dolayısıyla yıldızlar, hilaller ve kandillerle süslendi.

Oslo Belediye Başkanı Eirik Lae Solberg, AA muhabirine, Oslo'nun kapsayıcı bir şehir olduğunu göstermek için ramazan süslemesi yaptıklarını söyledi.

Solberg, "Bu, bizim için önemliydi çünkü aramızda farklı dinlere mensup birçok milletten insan yaşıyor. Geçen sene Londra'da bir cadde ramazan dolayısıyla aydınlatılmıştı, biz de bundan ilham alarak böyle bir uygulama yaptık. Bu uygulamanın amacı, herkesin memnuniyetle karşılandığı ve kendisini evinde hissedebildiğini göstermenin bir yolu." ifadelerini kullandı.

"İslam'daki hoşgörüyü ve birlikteliği Oslo Belediyesi ön plana çıkartmış oldu"

Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Barbaros Tuna Erdem de Oslo Belediyesinin böyle bir program yapmasını muhteşem bir adım olarak nitelendirdi.

Erdem, "Böyle bir girişimle İslam'daki hoşgörüyü ve birlikteliği Oslo Belediyesi ön plana çıkartmış oldu, kendilerine bundan dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç'in başka şehirdeki programı nedeniyle gelemediğini belirten Erdem, Büyükelçilik olarak İslam dünyasının ramazanının tebrik ettiklerini söyledi.

Oslo Belediyesinin Türk asıllı Meclis Üyesi Mehmet Kaan İnan da böyle bir girişimden dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Norveçli, Türk ve Müslüman bir siyasetçi olarak çok mutluyuz. Bu uygulamayla toplumdaki bütün Müslümanları kucakladığımızı göstermek açısından önemli bir çalışma oldu." dedi.