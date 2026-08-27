Osman Göçmen: Anadolu’nun Sesini Yaşatıyor

Sakarya'da yaşayan halk ozanı ve şair Osman Göçmen, 31 yıl önce eline aldığı sazı ve kaleme aldığı dizeleriyle Anadolu'nun ruhunu yansıtan hikayeleri türkülere taşıyarak geçmiş ile gelecek arasında köprü kuruyor.

Doğup büyüdüğü Van'da küçük yaşlardayken, bağlama çalan babasını ve şiir yazan dedesini kendisine örnek alan Göçmen, Erciş ilçesinde tanınan halk ozanı Lütfü Yıldırım'dan eğitim alarak kendisini geliştirdi.

Ailesiyle 26 yıl önce Adapazarı'na taşınan 2 çocuk babası Göçmen, kentteki halk eğitim merkezlerinde müzisyenlik yaptı, eğitimler verdi. Yaklaşık 1000 eseri ve bestesi bulunan Göçmen'in şiirleri, Adapazarı Belediyesi tarafından "Mevsimsiz Baharlar" adıyla basıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları"na verilen sanatçı tanıtım kartına halk şairi olarak 2018'de, halk ozanı olarak ise 2023'te layık görülen Göçmen, kültürel mirası yaşatmaya devam etmek ve gelecek nesillere ilham olmak istiyor.

"El alma olayları bitti, bitecek"

Göçmen, AA muhabirine, 1000'e yakın eserinin bulunduğunu ve yaklaşık 200'ünün farklı makamlarda bestelediğini söyledi.

Kültürel mirasın kaybolmaması gerektiğini vurgulayan Göçmen, "Ne olursa olsun özlerini kaybetmesinler. Ellerine, bellerine ve dillerine sahip çıksınlar. Allah'ın ve Hz. Peygamber'in yolunu terk etmesinler çünkü bu aşıklık oradan geliyor." dedi.

"Hak yolunda buluşalım." diyen Göçmen, halk ozanlığını olumsuz algı ve anlayışlardan korumak için bu makamın bilinçli ve ilmi olarak kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Göçmen, Mehmet Akif Ersoy'un "Doğrudan Kur'an-ı Kerim'den alarak ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı" dizelerini hatırlatarak, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in sünnetinden ilham alarak beste yaptığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kentteki resmi tek halk ozanı olduğunu belirten Göçmen, "Üzüntü verici olay, neslimiz tükenmek üzere. El alma olayları bitti, bitecek. Bade içme geleneği sırra kadem bastı. Bunlar hep bilim ve teknolojinin kötüye kullanılmasından kaynaklanıyor. İyi yönde kullanılırsa insanların kalp gözleri de açılır." diye konuştu.

Göçmen, gençlere, Neşet Ertaş ve Aşık Veysel başta olmak üzere büyük üstatları dinlemeleri tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Anadolu türkülerimizi bilmek, yaşamak, özümsemek ve yaşatmak en birinci vazifemiz olmalı. Çalarken hüzünleniyor insan, tüylerimiz diken diken oluyor. Çoğu zaman hevesimiz kursağımızda kalıyor. Niye birilerine öğretemiyoruz, şiir yazma, beste yapma ve ozanlık geleneğini aktaramıyoruz diye üzülüyoruz. Hayat şartlarının da etkileri oluyor. Artık zamana bıraktık gibi bir şey ama Allah'ın izniyle bu böyle gitmeyecek."

Göçmen, Filistin'de son birkaç yılda yaşanan olayların ışığında yazdığı "Kudüs Marşı"nı da bestelediğini aktararak, Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında sanatçı olarak yaşayıp, insanları da bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.