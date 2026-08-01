Osman'ın Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Osman'ın Hayali Gerçek Oldu

Osman\'ın Hayali Gerçek Oldu
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CİMER'in desteğiyle otizmli Osman, Marmaray sürücü kabinini görme hayalini gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuran annenin talebi üzerine, otizm spektrum bozukluğu bulunan 8 yaşındaki Osman'ın Marmaray sürücü kabinini görme hayali gerçekleştirildi.

İstanbul'da otizm spektrum bozukluğu bulunan Osman'ın annesi, CİMER'e başvuruda bulundu. Başvuruda Osman'ın istasyon isimlerini, durak sıralarını ve anonsları ezbere bildiği, bu nedenle annesiyle sık sık Marmaray'da yolculuk yaptığı ifade edildi. Anne, başvurusunda, "Sizden ricam bir yolculuk sırasında vatman kabininde seyahat edip gözlemlemesi. Sürücü kısmını aşırı merak ediyor. Olması uygun bir istekse eğer bu olumlu dönüşünüzü bekliyorum" ifadelerini kullandı.

OSMAN İÇİN ÖZEL PROGRAM

CİMER başvurusu üzerine Marmaray Yolcu Servis Müdürlüğü ilgili birimleri harekete geçti. Aileyle iletişime geçilerek Osman için özel bir program hazırlandı. Halkalı İstasyonu'na davet edilen Osman ve ailesi, burada istasyonu ve vagonları gezdi. Halkalı-Yeşilköy hattında kısa bir yolculuk yapan Osman'a trenin işleyişine ilişkin bilgi verildi.

VATMAN KABİNİNE GİRDİ

Program kapsamında trenin uygun bir duruşu sırasında vatman kabinine alınan Osman, sürücü kabinini inceleyerek Marmaray'ın nasıl kullanıldığı, yolculuk sırasında neler yapıldığı ve kabindeki ekipmanlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra hayalini kurduğu sürücü koltuğuna oturan Osman, büyük mutluluk yaşadı. Programın sonunda Osman'a tren maketleri, karton maketler, yapbozlar, peluş oyuncaklar ve çeşitli hediyelerden oluşan 'Yerli Teknoloji Milli Güç Milli Elektrikli Tren Hediye Seti' takdim edildi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Marmaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman'ın Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

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